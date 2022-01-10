Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nden ABD'li isimle kritik görüşme

AA

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre görüşmede, siyasi ve ekonomik ilişkiler ile savunma iş birliğinin geliştirilmesi değerlendirildi.

Küresel ve bölgesel konular kapsamında Ukrayna krizi, Kazakistan'daki protestolar, Ermenistan ile normalleşme süreci, Afganistan, Bosna Hersek ve Etiyopya'daki gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulan görüşmede, Türkiye ve ABD arasında mutabık kalınan ortak stratejik mekanizmanın detayları ve konu başlıkları konuşuldu.

Görüşmede, Ukrayna krizinin diyalog ve iş birliği yoluyla çözülmesi gerektiği ve Türkiye'nin bu konuda her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduğu belirtilerek, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün korunmasına verdiği önemin altı çizildi.

Kazakistan'daki olayların bir an önce sükunete kavuşmasının bölgenin huzur ve istikrarı açısından öneminin vurgulandığı görüşmede, Türk Devletleri Teşkilatı'nın bu konudaki girişimlerine değinildi.

Görüşmede, Türkiye-Ermenistan arasındaki normalleşme süreci ve Azerbaycan-Ermenistan arasında kalıcı barışın sağlanmasının bölgenin istikrar ve refahına sağlayacağı katkı değerlendirildi.

Ayrıca, Türkiye'nin Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika'da barış ve istikrar ortamının sağlanmasında üstlendiği rolü sürdürmekte kararlı olduğu vurgulandı.