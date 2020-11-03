Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Viyana'daki terör saldırısını kınadı

Kalın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Viyana'da yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere taziyelerimizi sunuyor, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Terörün her türüne karşı Avusturya'nın yanındayız. Terör belasına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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