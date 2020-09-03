AA

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Kalın ve O’Brien arasında gerçekleşen görüşmede ikili ilişkiler ve Doğu Akdeniz’deki son durum ile bölgesel meseleler değerlendirildi.

Görüşmede, Türkiye'nin Doğu Akdeniz’de gerilimden yana olmadığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da vurguladığı gibi adil bir paylaşım modelinin hayata geçirilmesi gerektiği ifade edildi.

"TEK TARAFLI MAKSİMALİST TALEPLER KABUL EDİLEMEZ"

Yunanistan'ın gerginliği tırmandıran ve uluslararası hukuku yok sayan tek taraflı ve maksimalist taleplerinin kabul edilemez olduğu, siyasi çözüme zemin hazırlamak için bu tür yaklaşımlardan uzak durulması gerektiği belirtildi.

Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk halkının Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini koruma konusundaki kararlığı vurgulanan görüşmede, Akdeniz’in bir barış denizi olması için her türlü çabanın gösterileceği dile getirildi.