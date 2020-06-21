Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Libya'da ateşkes sürdürülebilir olmalı"

Kalın, Fransız haber ajansı Agence France-Presse'e (AFP) yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, "sürdürülebilir bir ateşkes" sağlanabilmesi için Hafter güçlerinin Sirte ve Cufra'yı boşaltması gerektiğini savunan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) bu duruşunu desteklediğini ifade etti.
Fas'ta 2015 yılında varılan siyasi antlaşmaya göndermede bulunan Kalın, Libya'da herkesin 2015'teki pozisyonlarına geri dönmesi halinde bir ateşkes sağlanabileceğini belirtti. Kalın, "UMH'nin görüşü bu ve biz bunu destekliyoruz çünkü Hafter güçleri, bu stratejik yerleri fırlatma rampası olarak kullanıyor." ifadesini kullandı.
- "NATO'nun güvenliğini tehlikeye atıyor"
Kalın, Fransa'nın Hafter'i destekleyerek NATO'nun güvenliğini tehlikeye attığına işaret ederek, "Libya'da biz meşru hükümeti destekliyoruz. Fransız hükümeti ise gayrimeşru bir savaş baronunu destekliyor ve NATO'nun güvenliğini, Akdeniz'in güvenliğini, Kuzey Afrika'nın güvenliğini ve Libya'nın siyasi istikrarını tehlikeye atıyor." değerlendirmesinde bulundu.
İbrahim Kalın, şunları kaydetti:
"Tüm bunlar ortadayken hala bizi suçluyorlar, bizi eleştiriyorlar. Biz burada meşru isimlerle çalışıyoruz. Tüm bu bölgelere müdahale eden, yanlış isimlerle çalışan, gayrimeşru unsurları destekleyen ve sonra da dönüp bizi suçlayan Fransa'nın kendisidir."
- "UMH, Hafter'in içinde bulunduğu hiçbir müzakereyi desteklemeyecek"
Hafter'i eleştiren Kalın, "En başından beri güvenilmezdi. Bütün ateşkes antlaşmalarını, gerginliği azaltmaya yönelik bütün girişimleri bozdu. UMH, Hafter'in içinde bulunduğu hiçbir müzakereyi desteklemeyecek. Onların analizinden çıkardığımız sonuç bu ve biz bunu destekliyoruz." dedi.
Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) "savaşı finanse etmekle" suçlayan Kalın, BAE'nin Arap-İslam dünyasındaki rolünden ötürü Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a saldırı girişimlerini "aptalca" diye niteledi.
- "Libya Hükümeti, orada olmamızı istediği sürece orada olacağız"
Kalın, Mısır'a ilişkin olarak da Ankara'nın, Kahire'nin Mısır-Libya sınırı konusundaki "meşru" güvenlik endişelerini anladığını ancak Hafter'i desteklemenin "yanlış bir politika" olduğunu dile getirdi.
İbrahim Kalın, Türkiye'nin Libya'daki geleceğine ilişkin soruya, "Libya Hükümeti orada olmamızı istediği sürece orada olacağız." yanıtını verdi.
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