Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Nekbe'nin 72. yılında Filistin açıklaması:

AA

Kalın, Nekbe'nin 72. yılı ve Filistin'e yönelik yaptığı yazılı açıklamada, Filistin halkının maruz kaldığı "Büyük Felaket"i ifade eden Nekbe'nin, 72 yıldır süren işgalin, hukuksuzluğun, zulmün ve adaletsizliğin adı olduğunu belirtti.

Bir asırdan fazla bir süredir öz vatanında "parya" durumuna düşürülen Filistin nüfusunun yüzde 70'inin yurdundan edildiğine, 6 milyon Filistinlinin mülteci olarak farklı ülkelerde yaşamak zorunda bırakıldığına dikkati çeken Kalın, Birleşmiş Milletler kararları ve uluslararası hukukun aleni hükümlerine rağmen Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin devam ettiğini, Filistinli ailelerin evlerinden zorla çıkartıldığını ifade etti.

Kalın, bu haksızlığa ve hukuksuzluğa çözüm üretemeyen uluslararası toplumun bugün de başka bir sınamayla karşı karşıya olduğuna işaret ederek "On yıllardır sistematik bir şekilde devam ettirilen işgal siyaseti yeni ilhak planları ile genişletilmek ve derinleştirilmek istenmektedir. 1967 sınırları temelinde, 242, 338, 1397 ve 1515 no'lu BM kararları çerçevesinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devletinin kurulması, Filistin halkının tarihi ve meşru hakkıdır. Filistin halkı haklarına kavuşmadan bölgesel ve küresel barışın tesis edilmesi mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Kudüs kırmızı çizgimizdir"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, açıklamasında şunları kaydetti:

"Kudüs'ün hukuki, dini ve tarihi statüsünü değiştirmeye yönelik her adım, ateşle oynamaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi Kudüs kırmızı çizgimizdir. Hukuk, vicdan ve adalet duygusuna sahip herkesi İsrail'in modern vandallıklarına karşı kenetlenmeye çağırıyoruz. İşgal, inkar ve ilhak politikalarının İsrail vatandaşları dahil hiç kimseye barış, huzur ve güvenlik getirmeyeceğini tekrar hatırlatıyoruz. Filistin halkının varlığını ve iradesini yok sayan hiçbir planın ve Kudüs'ü ve Filistin topraklarını peşkeş çekmeyi hedefleyen hiçbir girişimin meşruiyeti yoktur. Bu planları kimin yaptığının ve desteklediğinin bir önemi ve hükmü yoktur. Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, haklı davasında Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz."