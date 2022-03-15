Kalın, Fransız Özel Temsilcisi ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Gilles Kepel ile görüştü. Kalın-Kepel görüşmesinde Fransa'da yaşayan Müslümanların durumu, terörle mücadelede ve Ukrayna savaşı ele alındı.

Ayrıntılar geliyor...