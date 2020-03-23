23 MART 2020
WhatsApp Hattı
HaberlerGündemCumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan koronavirüsle mücadelede "tedbir" uyarısı:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan koronavirüsle mücadelede "tedbir" uyarısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili "Tedbirler uygulanmazsa hepimiz risk altındayız. Bunun şakası yok. Her tedbir can kurtarır." ifadelerini kullandı.

23.03.2020 - 15:09 | Güncelleme: ABONE OL
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan koronavirüsle mücadelede
AA

 

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Dünyada korona vaka sayısı hızla 400 bine, ölüm sayısı 15 bine doğru ilerliyor. Tedbirler uygulanmazsa hepimiz risk altındayız. Bunun şakası yok. Her tedbir can kurtarır. Her ihmal, her vurdumduymazlık riski 10 kat artırır. Evde kal, kendini ve etrafındakileri koru."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Tanesi 30 lira! Koronavirüs sonrası yok satıyor
Tanesi 30 lira! Koronavirüs sonrası yok satıyor
Başı dertten kurtulmuyor! Ev sahibinden icra davası
Başı dertten kurtulmuyor! Ev sahibinden icra davası
İstanbul'da hareketli dakikalar... Karantinadan kaçtı
İstanbul'da hareketli dakikalar... Karantinadan kaçtı
Dikkat! İşte gün gün koronavirüs belirtileri
Dikkat! İşte gün gün koronavirüs belirtileri
Usta öğreticiler maske üreterek sağlık çalışanlarına destek olacak
Usta öğreticiler maske üreterek sağlık çalışanlarına destek olacak
İşgal altındaki Batı Şeria'da sokağa çıkma yasağıyla hayat durdu
İşgal altındaki Batı Şeria'da sokağa çıkma yasağıyla hayat durdu
Muhtar ile imamdan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara ücretsiz ekmek
Muhtar ile imamdan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara ücretsiz ekmek
Rusya’da casuslukla suçlanan ABD’li 6 ay daha tutuklu kalacak
Rusya’da casuslukla suçlanan ABD’li 6 ay daha tutuklu kalacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X