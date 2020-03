Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan koronavirüsle mücadelede "tedbir" uyarısı

AA

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Dünyada korona vaka sayısı hızla 400 bine, ölüm sayısı 15 bine doğru ilerliyor. Tedbirler uygulanmazsa hepimiz risk altındayız. Bunun şakası yok. Her tedbir can kurtarır. Her ihmal, her vurdumduymazlık riski 10 kat artırır. Evde kal, kendini ve etrafındakileri koru."