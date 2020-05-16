AA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda İsrail'in Filistin ile ilgili ilhak ve işgal planına sert tepki gösterdi.

AA'nın haberine göre; Kalın, "İsrail'in işgal ve ilhak siyaseti, bölgede yeni çatışmalara çıkartılmış bir davetiyedir. İsrail, hukuksuz eylemlerinden derhal vazgeçmeli ve dünya bu modern vandallığa dur demelidir. Türkiye ve vicdan sahibi herkes, Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu.