İbrahim Kalın'dan ABD'li isimle kritik görüşme

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü.

Giriş: 07.12.2022 - 20:14 | Güncelleme: ABONE OL
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile telefonda görüştü
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AA

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler, savunma sanayi alanında işbirliği, Rusya-Ukrayna savaşı, Doğu Akdeniz, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreçleri, Suriye, Irak ve terörle mücadele konuları başta olmak üzere küresel ve bölgesel konular ele alındı.

G20 marjında Bali'de liderler düzeyinde gerçekleşen görüşmeden duyulan memnuniyet dile getirilirken, küresel ve bölgesel konularda diyalog ve istişarelerin sürdürülmesi hususunda mutabık kalındı.

İki NATO müttefiki olarak Türkiye ile ABD'nin stratejik öncelikler ve ortak çıkarlara odaklanması gerektiği ifade edilen görüşmede, savunma sanayii alanında devam eden işbirliğinin önemine vurgu yapıldı.

Görüşmede, F-16 tedarik ve modernizasyon talebinin ABD Kongresi tarafından onaylanma sürecinin koşulsuz bir şekilde tamamlanması hususunda Türkiye'nin beklentileri iletildi.

Ukrayna savaşının uzamasının ve yayılmasının küresel çapta krizleri derinleştirdiği, savaşın sonlandırılması ve müzakere masasına dönülmesi gerektiği vurgulandı. Türkiye'nin, esir takası ve tahıl anlaşması dahil ateşkesin yolunu açabilecek diplomatik girişimlerini kararlıkla sürdürdüğü aktarıldı.

Türkiye'nin, Suriye ve Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonlarda ulusal güvenliğe tehdit oluşturan PKK/PYD/YPG terör örgütlerinin hedef alındığının altı çizildi. Terör saldırılarına maruz kalan Türkiye'nin, BM Sözleşmesi'nin 51. Maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkına sahip olduğu hatırlatıldı. Türkiye'nin her türlü terör tehlikesi ve tehdidinin bertaraf edilmesi hususunda kararlı olduğu vurgulandı.

Finlandiya ve İsveç'in kaydettiği ilerlemelerden duyulan memnuniyet dile getirilerek, Üçlü Mutabakat'taki taahhütlerin tamamının yerine getirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Fotoğraf: AA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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