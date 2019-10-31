Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen tasarıları değerlendirdi.

Kalın, 'Tasarının senatodan geçmesi bana göre zor' diye konuştu.

Kalın'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"SİYASİ İKLİMİ ARKALARINA ALARAK HAMLE YAPTILAR"

İki tasarının birincisinin geçmişi var. Her yıl nisanda gündeme getiren bir lobi hep vardı. Son olarak şu anda Nancy Pelosi'nin bayraktarlığını yaptığı tasarının geçmişinde Pelosi birkaç kez gündem getirmişti. Türkiye aleyhine oluşturulan siyasi iklimi arkalarına alarak bir hamle yaptılar ve çıkardılar. Senato'dan geçmesi bana göre zor. Temsilciler Meclisi görüştüğünü kayda geçirmiş oldu.

"CUMHURBAŞKANININ ÇAĞRISI KARŞILIK BULMUŞ DEĞİL"

Amerikan yönetiminin, Trump yönetiminin resmi politikası haline gelmiş değil.Tarihi vesikalar, belgeler esas alındığında soykırım iddiasını temellendirecek hadiselerin yaşanmadığını onlar da biliyorlar. Cumhurbaşkanının ortak tarih komisyonu çağrısı halen karşılık bulmuş değil. Tarih ışığında arşivlerimizi açtık, davetimiz geçerlidir. Acılara yarıştırarak dünü okumaya çalışmak, yarını inşa etmek doğru değildir.

"YAPTIRIM TASARISI BARIŞ PINARI'NI MERKEZE ALDI"

Gerçekten hakikatlerin ortaya çıkmasını isteyen insanlar varsa, bu vesikaların belgelerin ortaya çıkması için çaba sarf edebilirler. Yaptırım tasarısı Barış Pınarı'nı merkezine alan bir tasarı. Uygulanması mümkün olmayan, Temsilciler Meclisi'nin kanaatini kayda geçiren bir tasarı. Kimse Türkiye'nin bu kadar kısa sürede bu kadar büyük başarı elde edeceğini beklemiyordu.

"BAŞARININ GÖLGELENMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Amerikan devletinin, sisteminin finanse ettiği, eğittiği, destek verdiği bir yapı bir anda darbe yedi. Yakın siyasi tarihimizde ilk defa hem sahada hem masada başarı elde ettik. Bu kadar kısa bir sürede hem dünyanın iki büyük devletiyle hem de Suriye'deki iki aktörle anlaşma yapıldı. Biz bu başarıyı hiçbir şeyin gölgelemesine müsaade etmeyeceğiz.

"KARARIN ZARARLARI KONUSUNDA ABD YÖNETİMİNİ UYARDIK"

Dün Anayasa Komitesi ilk defa toplandı. Barış Pınarı Harekatı'nın başarısından sonra toplandı. Bu muhalefetin elinin de güçlendirdi. TÜrkiye'nin son dönemde izlediği bağımsız dış politka yaklaşımının bir neticesi olarak görebiliriz. Donald Trump'ın zor bir siyasi süreçten geçtiğini de görmek lazım. Kararların zararları konusunda ABD yönetimini uyardık.

"SİSTEM TRUMP'IN SÖZLERİN BOŞA ÇIKARACAK HAMLELER YAPTI"

Trump'ın burada karşı karşıya kaldığı siyasi tablo çok kolay bir tablo değil. Görünün o ki başkanlığının kalan bir yılında bu kavga ve mücadele çetin bir şekilde devam edecek.Sayın Trump'ın bir değil iki değil üç defa Suriye'den çekiliyorum dediğini duyduk. İlginç olan bir şey, bu çekiliyoruz çağrısı ve kararının her seferinde Cumhurbaşkanımızla görüşmesinin ardından gelmesi. Trump her defasında ikna oldu ve karar açıkladı ama sistem bir şekilde başkanın bu sözünü boşa çıkartacak hamleler yaptı. Sayın Trump bu ziyaretin yapılmasını istiyor. Bize gelen mesajlar bu yönde.

"KÜRTLER ÜZERİNDEN BİR OYUN OYNAMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Orada özellikle bakanlarımızın, Cumhurbaşkanımızın ailesinin zikredilmesi çok seviyesiz, şahsiyet suikastine dönük şeyler.Sanki PKK'lı olmayan Kürt, Kürt değildir diye örgütün yaptığı propaganda üzerinden bir siyaset dizayn etmeye çalışıyorlar. Kürtler üzerinden bir oyun oynanmaya çalışılıyor.

"AMERİKA'NIN TERÖRİST DEDİKLERİYLE GÖRÜNTÜLERİ VAR"

FETÖ son tahlilde Amerikan sisteminin dünyada kullandığı bir piyondur. Ona sahip çıkmalarının sebebi bu.Bir terösite general demek doğrudan terörizme destek vermektir. Bu kişi elinde birçok masum Kürt vatandaşının kanı olan bir teröristtir. Bununla ilgili o kadar çok bilgi belge var ki. Amerika'nın da terörist dediği kişilerle toplantılarda görüntüleri var.

"KAÇ TANESİ TÜRKİYE GİBİ GÖĞÜS GÖĞÜSE ÇARPIŞTI?"

Obama yönetiminin DEAŞ'la mücadele bahanesiyle YPG'yi silahlandırma kararı daha büyük bir oyun un parçası olarak ortaya çıktı. Bu kişilerin aklanmaya çalışılması, adeta romantize edilmesi bu akıl tutulmasının, bu baştan yanlış olan politikanın neticelerinden bir tanesi.

Avrupa ülkeleri içinde kaç tanesi DEAŞ'la Türkiye kadar etkin mücadele yapabildi? Biz bunlarla göğüs göğüse çarpıştık. Türkiye'yi töhmet altına almak mümkün değil.

"BU ADAM ÖLDÜRÜLDÜĞÜ YERE NASIL, NEREDEN GELDİ?"

(Bağdadi'nin öldürülmesi) Bu terör örgütünün başının etkisiz hale getirilmesi terörle mücadele açısından bir kazanımdır. Bunda en ufak bir şüphe yok fakat hemen ardından YPG'ye bir kredi çıkarılmaya çalışılması kabul edilemez. Bu adam öldürüldüğü yere nasıl geldi, nereden geldi? YPG'nin kontrolünde olan bölgelerden geldi. Geçişine nazıl izin verdiler?