

TSK'nın Fırat'ın doğusunda gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Suriye'de hedeflerimizi önceden açıklamıştık, Barış Pınarı Harekatı ile en başta koyduğumuz hedeflere ulaştık" dedi.

"TERÖRİSTLERLE GÖRÜŞME KABUL EDİLEMEZ"

Bir televizyon kanalının canlı yayın konuğu olan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, YPG/PKK'lı teröristleri kastederek, "Teröristlerle görüşme kabul edilemez" diye konuştu.

Terör örgütü DEAŞ'la dünyada sadece Türkiye'nin göğüs göğüse mücadele verdiğini sözlerine ekleyen Kalın, "Bu konudaki kararlılığımızı kimse tartışamaz" ifadelerini kullandı.

"YPG'LİLER DEAŞ'I ŞANTAJ OLARAK KULLANIYLOR"

Bölgede terör örgütü YPG'nın diğer terör örgütü DEAŞ'ı şantaj olarak kullandığını dile getiren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, "DEAŞ'lıları Ayn İsa'da kim serbest bıraktı?" diye sordu. Kalın, ayrıca YPG'li teröristlerin Suriye'deki petrol sahalarını elinde tutmaya çalıştıklarını kaydetti.

"MUTABAKAT OLMASAYDI ONBİNLERCE İNSAN ÖLECEKTİ"

Rusya ile varılan mutabakatın önemine dikkat çeken Kalın, İdlib'de mutabakatı sağlamasaydık on binlerce insan ölecek, yüz binlerce insan da bölgeden göç edecekti" diye konuştu. Kalın ayrıca terör örgütü YPG'lilerin çekilmesinde Rusya'nın sorumluluğu olduğunu hatırlatarak, sürenin işlediğini vurguladı.

"RUSYA İLE ORTAK DEVRİYE 29 EKİM'DE"

Rusya'nın YPG'yi sınırda bulunan 30 kilometrelik hattan çıkartacağını söyleyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Rusya ile ortak devriyenin 29 Ekim'de resmen başlayacağını bildirdi.