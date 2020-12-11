Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan AB Zirvesi'ne ilişkin değerlendirme

İbrahim Kalın, 10-11 Aralık AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonuçlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde yapılan değerlendirmelerde, Türkiye-AB arasında pozitif gündemin hala masada olduğunun vurgulanmasının önemli olduğunu vurgulayan Kalın, bu süreçten sonra AB liderlerinin, Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik önemini kavrayarak ilişkileri tıkamaya yönelik hiçbir girişime geçit vermemeleri gerektiğini ifade etti.
Kalın, Türkiye'nin AB üyeliğini stratejik bir öncelik olarak görmeye devam edeceğini belirterek, "Bu süreçten sonra iki tarafın da pozitif gündeme odaklanması tüm tarafların çıkarına olacaktır." ifadelerini kullandı.
-"Ada'daki realiteler göz ardı edilmemeli"
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin dayatması ile AB'nin, Kıbrıs Türk halkına karşı sergilediği haksız tutumdan vazgeçmesi gerektiğine işaret eden İbrahim Kalın, şunları kaydetti:
"Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm üretebilmek adına Ada'daki realiteler göz ardı edilmemelidir. Türkiye, Kıbrıs'ın meşru haklarının korunması için her türlü mücadeleye devam edecek ve sorunların çözümü için yapıcı olmayı sürdürecektir. Türkiye, Doğu Akdeniz enerji kaynaklarının adil paylaşımı için her tür yapıcı girişime olumlu bakmaktadır. Nitekim Doğu Akdeniz Bölgesel Konferansı teklifimizin karşılık bulması bu amaca hizmet edecektir. Birçok defa ifade ettiğimiz üzere Türkiye, Yunanistan ile önkoşulsuz olarak istikşafi görüşmelere hazırdır. Gerçek ortaklığı geliştirmek, karşılıklı saygı ve güvene dayalı bir diyalog çerçevesinde sorunları çözmek ve ilişkilere yeni bir ivme kazandırmak konusunda Türkiye ile AB ülkeleri ortak gündem ile hareket etmelidir. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, göç anlaşması ve vize serbestiyeti konusunda AB, Türkiye'nin beklentilerine somut adımlar atarak karşılık vermelidir."
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye-AB ilişkilerinin, siyasi diyalog ve bölgesel sorunların çözümü gibi konularda iş birliği gündemine yoğunlaşması gerektiğine işaret ederek "Bölgemizde yaşanan krizler ve meydan okumalar ancak dayanışma ve iş birliği ile çözülebilir." değerlendirmesini yaptı.
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