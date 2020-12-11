Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerGündem

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan AB Zirvesi'ne ilişkin değerlendirme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin, Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik önemini kavrayarak ilişkileri tıkamaya yönelik hiçbir girişime geçit vermemeleri gerektiğini kaydetti.

11.12.2020 - 15:09 | Güncelleme: ABONE OL
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan AB Zirvesi'ne ilişkin değerlendirme
AA

İbrahim Kalın, 10-11 Aralık AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonuçlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde yapılan değerlendirmelerde, Türkiye-AB arasında pozitif gündemin hala masada olduğunun vurgulanmasının önemli olduğunu vurgulayan Kalın, bu süreçten sonra AB liderlerinin, Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik önemini kavrayarak ilişkileri tıkamaya yönelik hiçbir girişime geçit vermemeleri gerektiğini ifade etti.

Kalın, Türkiye'nin AB üyeliğini stratejik bir öncelik olarak görmeye devam edeceğini belirterek, "Bu süreçten sonra iki tarafın da pozitif gündeme odaklanması tüm tarafların çıkarına olacaktır." ifadelerini kullandı.

-"Ada'daki realiteler göz ardı edilmemeli"

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin dayatması ile AB'nin, Kıbrıs Türk halkına karşı sergilediği haksız tutumdan vazgeçmesi gerektiğine işaret eden İbrahim Kalın, şunları kaydetti:

"Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm üretebilmek adına Ada'daki realiteler göz ardı edilmemelidir. Türkiye, Kıbrıs'ın meşru haklarının korunması için her türlü mücadeleye devam edecek ve sorunların çözümü için yapıcı olmayı sürdürecektir. Türkiye, Doğu Akdeniz enerji kaynaklarının adil paylaşımı için her tür yapıcı girişime olumlu bakmaktadır. Nitekim Doğu Akdeniz Bölgesel Konferansı teklifimizin karşılık bulması bu amaca hizmet edecektir. Birçok defa ifade ettiğimiz üzere Türkiye, Yunanistan ile önkoşulsuz olarak istikşafi görüşmelere hazırdır. Gerçek ortaklığı geliştirmek, karşılıklı saygı ve güvene dayalı bir diyalog çerçevesinde sorunları çözmek ve ilişkilere yeni bir ivme kazandırmak konusunda Türkiye ile AB ülkeleri ortak gündem ile hareket etmelidir. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, göç anlaşması ve vize serbestiyeti konusunda AB, Türkiye'nin beklentilerine somut adımlar atarak karşılık vermelidir."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye-AB ilişkilerinin, siyasi diyalog ve bölgesel sorunların çözümü gibi konularda iş birliği gündemine yoğunlaşması gerektiğine işaret ederek "Bölgemizde yaşanan krizler ve meydan okumalar ancak dayanışma ve iş birliği ile çözülebilir." değerlendirmesini yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Canlı yayında açıkladı! 'Her şeyi yapmaya hazırım'
Canlı yayında açıkladı! 'Her şeyi yapmaya hazırım'
Hadise açıkladı! İddialar doğru...
Hadise açıkladı! İddialar doğru...
Deneklerde HIV antikoru tespit edildi... Deneyler durdu
Deneklerde HIV antikoru tespit edildi... Deneyler durdu
Kızlarının yaşadığı dehşeti anlattılar! 'Can çekişiyordu kurtaramadık'
Kızlarının yaşadığı dehşeti anlattılar! 'Can çekişiyordu kurtaramadık'
Likya'nın başkenti ve dini merkezi
Likya'nın başkenti ve dini merkezi
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Rasulayn'da incelemede bulundu
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Rasulayn'da incelemede bulundu
Doğu ve Orta Karadeniz'deki camilerde cuma namazı sonrası yağmur duası edildi
Doğu ve Orta Karadeniz'deki camilerde cuma namazı sonrası yağmur duası edildi
Cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı
Cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X