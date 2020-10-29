Konsere, Cumhuriyetimizin 97. yılı temalı video haritalama (mapping) ve Akdeniz’de 97 dalgıçla özel su altı ışık gösterisi eşlik etti.
— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) October 29, 2020
ÇAMLICA KULESİ'NDE CUMHURİYET BAYRAMINA ÖZEL IŞIK GÖSTERİSİ
Avrupa'nın en yüksek televizyon ve radyo kulesi olan 369 metre uzunluğundaki Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi'nde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel ışık gösterisi yapıldı.
İstanbul'un simge binalarından Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi'nde 19.23'te başlayan gösteride; yükselen sarmal ışık demeti, kırmızı-beyaz ve çok renkli geçişlere yer verildi. Bunun yanı sıra Türk bayrağı gösterisi de sunuldu.
Havai fişek şeklindeki ışık gösterisinde Azerbaycan’a destek olmak amacıyla Azerbaycan bayrağı da yansıtıldı.
"Cumhuriyet" temalı ışık gösterisi, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.
Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi’nde yapılan ikinci yayın testleri geçen ay başarıyla tamamlanmış; tüm radyo yayınları kuleye taşınarak kuleden verilmeye başlanmıştı. Kulenin yayına başlamasının ardından Büyük Çamlıca ve Küçük Çamlıca'daki işlevsizleşen ve görüntü kirliliği oluşturan verici antenlerin kaldırılma çalışmaları sürüyor.
İSTANBULLULAR SAAT 19:23'TE İSTİKLAL MARŞI OKUDU
Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yıldönümünde vatandaşlar ellerinde bayraklarla pencere ve balkonlara çıktı. Bakırköy’de 19.23’te sokağa çıkan vatandaşlar İstiklal Marşı’nı okudu.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yıldönümünde saat 19.23’te bazı vatandaşlar sokağa çıktı, bazı vatandaşlar ise ellerine bayrakları alarak balkon ve pencerelere çıktı. Bakırköy’de bir bina önünde toplanan vatandaşlar saygı duruşunda bekleyip İstiklal Marşını okudu.
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