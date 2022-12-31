Coşkuyla kutlandı

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Şef Andrea Solinas yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Koro Şefi Elnara Kerimova yönetiminde, TRT Ankara Çoksesli Korosu ve soprano Tuğba Mankal, mezzo soprano Asude Karayavuz, tenor Murat Karahan ve bariton Kamil Kaplan ile CSO ADA ANKARA’da aynı sahneyi paylaştı.

Konserlerde hafızalarda yer etmiş, umut dolu ve mutluluk hissi veren özenle seçilmiş eserler sanatseverlerle buluştu. Johann Strauss, Georges Bizet, Antonin Dvorak, Giuseppe Verdi, Jacques Offenbach gibi bestecilerin dünya çapında çok beğenilen eserlerinin yanı sıra Suat Sayın’ın 'Yaralı Gönül', Cihangir Cihangirov’un 'Ay Gız' ve Zeki Müren’in 'Gözlerinin İçine Başka Hayal Girmesin' parçaları seslendirildi. Renkli ve keyifli bir repertuvarla müthiş bir dinleti sunan program, seyircilerden yoğun alkış aldı.