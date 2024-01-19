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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), erken dönem müziğin yaşayan efsanesi Alman şef Prof. Reinhard Goebel yönetiminde Ankaralı müzikseverler ile buluşacak.

26 Ocak tarihinde CSO Ada Ankara’da gerçekleşecek bu özel konserin solisti olarak Türk-Alman keman sanatçısı Önder Baloğlu sahnede olacak. Oda müziği tutkunu Baloğlu, ülkemizdeki tüm Devlet Senfoni Orkestralarında, Avrupa, Asya, Kuzey ve Güney Amerika ülkelerinde solist, orkestra üyesi ve oda müziği sanatçısı olarak başarılı konserlere imza atıyor.

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CSO’nun Alman şef Prof. Reinhard Goebel’in yönetimindeki konserinde, klasik dönemin aynı yılda doğan üç bestecisinin eserlerine yer verilecek. ‘İsveçli Mozart’ olarak anılan Joseph Martin Kraus'un Do majör tonundaki uzun keman soloları ile dikkat çeken ‘Violin Obligato’su, ‘İngiliz Mozart’ olarak anılan Thomas Linley'in Fa majör tonundaki ‘Keman Konçertosu’ ve son olarak müzik tarihinin harika çocuğu Wolfgang Amadeus Mozart'ın Haffner ailesinin kızlarının düğünü için sipariş olarak bestelediği ve esere adını veren Re majör tonundaki ‘Haffner Serenat’ı seslendirilecek.

Erken dönem müziğinin, dönem enstürmanları icrasında uzmanlaşmış olan Reinhard Goebel aynı zamanda erken dönem müziğini modern yaylı çalgılara aktarmakta da usta bir şef. 2015 yılında BBC Music Magazine'in ‘Tüm zamanların en iyi 20 kemancısı’ listesine giren Goebel, 33 yıl boyunca yönettiği barok müziğinin özgün performansında uzmanlaşmış olan ‘Musica Antiqua Köln'ün de kurucusu olarak tanınıyor.