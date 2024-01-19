Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Kültür Sanat
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Edebiyat
        Müzik
        Sinema
        Tiyatro
        Fotoğraf
        Opera-Bale
        Heykel
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'dan Alman şef Goebel'le özel konser

        CSO'dan Alman şef Goebel'le özel konser

        Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), erken dönem müziğin yaşayan efsanesi Alman şef Prof. Reinhard Goebel yönetiminde, 26 Ocak'ta CSO Ada Ankara'da Ankaralı müzikseverler ile buluşacak. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2024 - 12:20 Güncelleme: 19.01.2024 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        CSO'dan Alman şef Goebel'le özel konser
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), erken dönem müziğin yaşayan efsanesi Alman şef Prof. Reinhard Goebel yönetiminde Ankaralı müzikseverler ile buluşacak.

        26 Ocak tarihinde CSO Ada Ankara’da gerçekleşecek bu özel konserin solisti olarak Türk-Alman keman sanatçısı Önder Baloğlu sahnede olacak. Oda müziği tutkunu Baloğlu, ülkemizdeki tüm Devlet Senfoni Orkestralarında, Avrupa, Asya, Kuzey ve Güney Amerika ülkelerinde solist, orkestra üyesi ve oda müziği sanatçısı olarak başarılı konserlere imza atıyor.

        .png
        .png
        REKLAM

        CSO’nun Alman şef Prof. Reinhard Goebel’in yönetimindeki konserinde, klasik dönemin aynı yılda doğan üç bestecisinin eserlerine yer verilecek. ‘İsveçli Mozart’ olarak anılan Joseph Martin Kraus'un Do majör tonundaki uzun keman soloları ile dikkat çeken ‘Violin Obligato’su, ‘İngiliz Mozart’ olarak anılan Thomas Linley'in Fa majör tonundaki ‘Keman Konçertosu’ ve son olarak müzik tarihinin harika çocuğu Wolfgang Amadeus Mozart'ın Haffner ailesinin kızlarının düğünü için sipariş olarak bestelediği ve esere adını veren Re majör tonundaki ‘Haffner Serenat’ı seslendirilecek.

        Erken dönem müziğinin, dönem enstürmanları icrasında uzmanlaşmış olan Reinhard Goebel aynı zamanda erken dönem müziğini modern yaylı çalgılara aktarmakta da usta bir şef. 2015 yılında BBC Music Magazine'in ‘Tüm zamanların en iyi 20 kemancısı’ listesine giren Goebel, 33 yıl boyunca yönettiği barok müziğinin özgün performansında uzmanlaşmış olan ‘Musica Antiqua Köln'ün de kurucusu olarak tanınıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası
        #CSO Ada Ankara
        #Reinhard Goebel
        #konser
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Tatile gidecekler dikkat! Yağışlı havalar geri dönüyor
        Tatile gidecekler dikkat! Yağışlı havalar geri dönüyor
        Genç kadın evde vurulmuş halde bulundu!
        Genç kadın evde vurulmuş halde bulundu!
        "İstikbal göklerdedir"
        "İstikbal göklerdedir"
        Yıldızlar gecesi!
        Yıldızlar gecesi!
        Kaptan ve muavin kavga edince yolcular sinir krizi geçirdi!
        Kaptan ve muavin kavga edince yolcular sinir krizi geçirdi!
        Uzay yolculuğu başladı
        Uzay yolculuğu başladı
        14 yaşındaydılar... İki kız çocuğu ipte asılı bulundu!
        14 yaşındaydılar... İki kız çocuğu ipte asılı bulundu!
        Patenli çocuklara önce korna sonra tekme!
        Patenli çocuklara önce korna sonra tekme!
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        Sıtma taşıyan sivrisinekler kış uykusuna yatmadı!
        Sıtma taşıyan sivrisinekler kış uykusuna yatmadı!
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Faşist selamı tepki çekmişti: Mahkeme kararını açıkladı
        Faşist selamı tepki çekmişti: Mahkeme kararını açıkladı
        Transferler sakata geldi!
        Transferler sakata geldi!
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        Ünlülerin Uzay heyecanı
        Ünlülerin Uzay heyecanı
        "Bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız"
        "Bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız"
        Pelin yerdeyken silahla vurmuştu! Son sözü soruldu!
        Pelin yerdeyken silahla vurmuştu! Son sözü soruldu!
        Konut satışında son 9 yılın en düşük rakamı
        Konut satışında son 9 yılın en düşük rakamı
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        İlave istihdama aylık 4100 TL destek
        İlave istihdama aylık 4100 TL destek
        Habertürk Anasayfa