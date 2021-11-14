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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın Atatürk Kültür Merkezi'ndeki konserine Andrey Gorbachev eşlik etti

HABERTURK.COM

Can Okan'ın şefliğini üstlendiği Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestras'nın Atatürk Kültür Merkezi'nde konser verdiği konserde orkestraya, dünyaca tanınmış Rus Balalayka virtüözü Andrey Gorbachev eşlik etti.

Andrey Gorbachev, Rus Balalayka virtüözlüğünün yanı sıra ünlü bir müzikolog olarak da birçok kitap ve makaleleriyle de tanınıyor.

Konserde, Antonin Dvorak, Niccolo Paganini, Alexander Tsygankov ve Pyotr İlyiç Çaykovski'nin eserleri seslendirildi.