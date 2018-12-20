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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığına 34 sözleşmeli personel alınacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda çalıştırılmak üzere sözlü sınavla kadro karşılıksız 15 Proje Mühendisi ve 19 Proje Asistanı olmak üzere 34 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.
Proje Mühendisi pozisyonu için Elektrik Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden 4, Endüstri Mühendisliğinden 4, Makine Mühendisliği ve Mekatronik Mühendisliğinden 2, Bilgisayar/Yazılım Mühendisliğinden 2, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği ile Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümlerinden 1, Fizik Mühendisliğinden 1 ve Kimya Mühendisliği bölümünden 1 olmak üzere toplam 15 personel istihdam edilecek.
AA'nın haberine göre; söz konusu alana başvuracak adayların 2017 ve 2018 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS) herhangi birinden birinden P(1) türünden en az 70 ve son müracaat tarihi itibariyle son iki yıl içerisinde Yabancı Dil Sınavı'nın (YDS) İngilizce alanından en az C seviyesi puan alma şartı aranıyor.
Proje Asistanı pozisyonu için de en az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Kütüphanecilik, Arşivcilik, Dokümantasyon ve Enformasyon, Matematik, İstatistik, Biyoloji, Fizik, Kimya, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerinden 19 kişi alınacak.
Bu alana başvuracak adayların da 2017 ve 2018'de KPSS'nin P(1) türünden en az 65 ve son müracaat tarihi itibariyle son iki yıl içerisinde YDS İngilizce alanından en az D seviyesi puan almaları gerekiyor.
Adaylar başvurularını 1-15 Mart 2019 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının internet sitesindeki (www.ssb.gov.tr) sınav başvuru ekranından gerçekleştirecek.
Başvuran adaylardan ilanda belirtilen genel ve özel şartları taşıyanlar arasından KPSS sonuçlarına göre en yüksek puana sahip olandan başlanarak 5 katına kadar aday sınava katılmaya hak kazanacak.
Sınavın yapılacağı yer, tarih ve saatleri "www.ssb.gov.tr" internet sitesinden ayrıca ilan edilecek.
Sözlü sınav, adayın alan bilgisi konuları yanı sıra genel kültür, kavrayış ve anlatım yetenekleri ile davranış gibi yetkinliklerinin ölçüleceği mülakat usulüyle gerçekleştirilecek.
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