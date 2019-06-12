Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan son günlerde gerçekleştirilen terör operasyonlarına ilişkin açıklama geldi.

Altun; Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Terör örgütü PKK’nın hain bir saldırıyla Hakkari’de yol yapımında çalışan 2 işçimizi, Tunceli’de kahraman 2 askerimizi şehit etmesi canımızı yaksa da teröristler er ya da geç gereken cevabı alacak.

Son 3 günde;

- Ankara Merasim Sokak’ta 29 kişinin şehit olduğu saldırının faili PKK’lı etkisiz hale getirildi.

- İstanbul Vodafone Park'ta 46 kişiyi şehit eden PKK’lı teröristlerden biri daha yakalandı.

- Pençe Harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 45’e ulaştı.

Devletimiz kaybettiğimiz canların hesabını soruyor, şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyor, bırakmayacağız. Teröristlere nefes aldırmayacak, terörün kökünü kazıyana kadar durmayacağız." ifadelerine yer verdi.