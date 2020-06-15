Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasında tanıklar dinlendi

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında yapılan duruşmada, sanıklar ve tarafların avukatları hazır bulundu.
Tanık Tevfik K, darbe girişim sırasında Genelkurmay Başkanlığı Muhafız Tabur Komutanlığında görev yaptığını o gece Genelkurmay Başkanlığında takviye nöbetçi olduğunu söyledi.
Tevfik K, saat 21.00 civarında telsizden Genelkurmayda terör saldırısı olduğuna yönelik anons geldiğini belirterek, gelen emir üzerine o saatten sonra kışlaya giriş çıkışların kapatıldığı dile getirdi.
Genelkurmay emniyet subayı Gökhan Eski'nin yanına gelip "tatbikat var" dediğini aktaran Tevfik K, "Güney nizamiyede beklemeye başladık. Nöbetçi uzman çavuş 40-50 kişilik Özel Kuvvetlerden bir grup geldiğini söyledi." şeklinde konuştu.
O gece, karargahta onlarca silahlı personelin olduğunu ifade eden Tevfik K, normalde karargahın içerisinde çalışan muhafız taburu personeli harici kimsenin yanında silah bulunduramayacağını, girişte nizamiyede silahlara el konulduğunu, çıkarken teslim edildiğini belirtti.
Tevfik K, sözlerine şöyle devam etti:
"Bir süre sonra karargahta çalışan bir grup personel, nizamiyeye ellerinde silahlarla geldi. Karargahtan gelen personele silah dağıtılmış. Ben bunların yanına gittim, 'Niye geldiniz komutanım?' dedim. 'Saldırı olacakmış biz de silah kuşanıp geldik.' dediler. Terör saldırısı mı yoksa tatbikat mı var arada kalmış durumdaydık. Genelkurmay 2. Başkanın emir subayı, tabur komutanı Tolga Kılıçaarslan'a silah doğrulttu. Herkes ateş etmeye başladı. Kimin nereye sıktığı belli değildi daha sonra yaralıları ambulansa taşıdık.
Saat 22.00 gibi çok sayıda zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) geldi. Bunlar Güney Nizamiye bölgesine konuşlandılar. Halk da kalabalıklaşmış, hatta bazı vatandaşlar, ZPT'nin üzerine çıkmıştı. Saat 22.30 gibi tanklar geldi, kapıları kırarak içeri girdiler. Arkasından helikopterler birilerini indiriyor, birilerini götürüyordu. O esnada Harp Okulundan öğrenciler geldi. Takviyeye geldiklerini söylediler. Boş boş dolanıyorlardı ellerinde silah vardı ama mühimmat yoktu. Saat 01.30 gibi Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayından ekiplerin geldiğini gördüm. Yanlarında üsteğmen Hakan İnanç Bıçaksız vardı. Takviyeye geldiklerini söyleyerek çevre emniyeti aldıklarını gördüm."
Tanık Muhammed Y. de olay tarihinde, 2 No'lu Nizamiye'de nöbetçi olduğunu söyledi. Muhafız Alayından gelenlerin Kuzey Nizamiye'den girdiklerini telsizden duyduğunu ifade eden Muhammed Y, tabur komutanının giriş çıkışların kapatılması emri verildiğini ancak çatışma başladıktan sonra giriş çıkışları kontrol edemediklerini dile getirdi.
Muhammed Y, bulunduğu nizamiyeye kimsenin gelmediğini, Muhafız Alayından gelen hiçbir askerle de sabaha kadar bir teması olmadığını sözlerine ekledi.
Bugün dinlenmesi beklenen bazı tanıkların gelmemesine üzerine duruşma 22 Haziran'a ertelendi.
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