Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsünde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Fatih Özdemir'in duruşmanın öğleden önceki bölümünde açıkladığı esasa ilişkin görüşüne karşı tarafların beyanlarının alındığı duruşmada, tutuklu sanıklar da tahliyeye yönelik taleplerini mahkeme heyetine iletti.
Tarafların dinlenilmesi ve taleplerin alınmasının ardından ara kararları açıklayan mahkeme heyeti, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndan olay tarihindeki silah zimmet listesinin istenmesini, önceki celse ilgili kurumlardan istenen bazı belgelerin beklenmesini ve esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaların hazırlanabilmesi için sanıklar ve avukatlarına süre verilmesini kararlaştırdı.
Tutuklu yargılanan sanıklardan aralarında eski Cumhurbaşkanlığı Kara Yaveri olan binbaşı Mete Semercioğlu ve eski Hava Yaveri binbaşı Erkan Kıvrak ile çoğu uzman çavuş 27 kişinin adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmeden mahkeme heyeti, davayı 3 Kasım'a erteledi.
Semercioğlu ve Kıvrak dışında tahliyesine hükmedilen sanıklar şunlar:
Ümit Yeşildere, Osman Küçük, Mehmet Yıldırım, Murat Çayan, Mesut Duman, Türkay Uçar, Furkan Kaya, Kürşat Özdemir, Mustafa Sazak, Oktay Tekinel, Yetiş Çelebi, Mehmet Bulut, Ercan Maraz, Erol Kökçü, Erdal Durmaz, Hakan Şahin, Zeki Polat, Bünyamin Dağlıalioğlu, Recep Şenay, Yunus Can Ergişi, Ali Köse, Nurhak Can, Murat Kolay, Cuma Dal ve Gökhan Gözalıcı.
MÜTAALADAN
Bugünkü celsede Cumhuriyet Savcısı Özdemir esas hakkındaki mütalaasını açıklamış ve 90 sanık için "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs"ten birer kez, 2 sanığın bu suçla birlikte "cumhurbaşkanına suikast" suçundan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep etmişti.
Mütalaada, sanıklardan 134'ünün "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım"dan 20'şer yıla kadar hapsi talep edilmiş, 9 sanığa ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteminde bulunulmuştu.
Çoğu er 264 sanığın beraatinin talep edildiği mütalaada, 12 sanığın dosyalarının davadan ayrılması istenmiş, 15 Temmuz'da alayın komutanı olan Muhsin Kutsi Barış'ın ise toplamda 1512 yıla kadar hapse mahkum edilmesi talep edilmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!