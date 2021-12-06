Cumhurbaşkanlığı makamına Fuat Oktay vekalet edecek

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan tezkerede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6-7 Aralık tarihleri arasında Katar'a yapacağı ziyaret boyunca Cumhurbaşkanlığı makamına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vekalet edeceği belirtildi.

DHA'nın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan tezkerede "6-7 Aralık 2021 tarihlerinde Katar'a ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecektir" denildi.