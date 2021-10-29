Cumhurbaşkanlığı makamına Oktay vekalet edecek

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan tezkerede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında İtalya ve Birleşik Krallık'a yapacağı ziyaret boyunca Cumhurbaşkanlığı makamına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vekalet edeceği belirtildi.

DHA'nın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan tezkerede "29-31 Ekim 2021 tarihlerinde İtalya Cumhuriyeti'ne, 1-2 Kasım 2021 tarihlerinde Birleşik Krallık'a ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasınan 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecektir" denildi.