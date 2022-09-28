Ankara Spor Salonu’nda 36’ncısı düzenlenen Erkekler Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Fenerbahçe ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.

İlk yarıyı 42-23 geride tamamlayan Fenerbahçe’nin Başantrenörü Dimitris Itoudis’in oyuncularına sık sık oyundan düşmemeleri konusunda telkinde bulunduğu gözlemlendi.