        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı saat 15.45'te başladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 16:29 Güncelleme: 03.11.2025 - 16:29
        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 15.45'te başladı.

        DHA'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, Gazze'deki ateşkes, İsrail'in bölgedeki saldırıları, Gazze'ye insani yardımların sürekli ve hızla ulaştırılması ile 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında yürütülen çalışmaların ele alınacağı belirtildi.

        Toplantıda ayrıca bugün TÜİK'in açıkladığı ekim ayı enflasyon verileri ve istihdam politikalarının ele alınacağı bildirildi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

