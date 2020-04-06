Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, saat 15.18'de başladı.

Kabine toplantısı, video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması bekleniyor.