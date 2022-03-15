Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de saat 17.10'da başladı. Toplantıda, Ukrayna gündemindeki son durumdan ekonomiye, Antalya Diplomasi Forumu'ndan salgına dair birçok konu ele alınacak.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına çıkarak bir açıklama yapacak.