Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca 251 şehidin kahramanlığı dünyaya anlatıldı

İletişim Başkanlığınca darbe girişiminin 5. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi karşısında bulunan 15 Temmuz Anıtı ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu yakası çıkışındaki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın yanında kurulan platformlarda 251 şehit tek tek anıldı. Şehitlerin ortaya koydukları kahramanlık, İngilizce görsel bir sunum eşliğinde anlatıldı.

Programla 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin canı pahasına verdiği mücadeleyle kazandığı demokrasi zaferine uluslararası kamuoyunun dikkatinin çekilmesi amaçlandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi karşısında bulunan 15 Temmuz Anıtı'nda düzenlenen programa bazı ülkelerin büyükelçileri de katılarak konuşma yaptı.

Etkinlik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayımlandı.