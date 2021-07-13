Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, uluslararası medya mensuplarına 15 Temmuz'u ve FETÖ'yü anlattı

AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, millet ile devletin el ele verdiği büyük bir mücadele sonucunda bastırıldığı anlatıldı.

FETÖ'nün bulunduğu bütün ülkeler için ciddi bir tehdit olduğuna işaret edilen toplantıda, kanlı örgütün karanlık yapılanma ve yasa dışı faaliyetlerine dikkat çekildi.

Toplantıda, bir demokrasi zaferine imza atılan 15 Temmuz'u ve darbecilerin şehit ettiği vatandaşları unutturmamak için her yıl Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen anma programları ve projeler hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Konuk medya mensuplarına sunumları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Daire Başkanı Gökhan Yücel ile Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Daire Başkanı Günay Babadoğan Ertan yaptı.