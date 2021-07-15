Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 15 Temmuz şehitlerinin kahramanlığını dünyaya anlattı

15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın yanında kurulan platformda, 15 Temmuz'un 5. yılında düzenlenen anma programı kapsamında 251 şehit tek tek anılarak ortaya koydukları kahramanlık, İngilizce görsel bir sunum eşliğinde anlatıldı.

Programla 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin canı pahasına verdiği mücadeleyle kazandığı demokrasi zaferine uluslararası kamuoyunun dikkatinin çekilmesi amaçlandı.

Etkinlik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayımlandı.