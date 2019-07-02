CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Japonya'nın Osaka kentinde gerçekleştirilen G-20 zivresiyle ilgili olarak, "“Osaka’daki fotoğrafı görmüşsünüzdür. Trump ile Erdoğan yan yana oturuyorlar. Amerikan heyetinde herkesin elinde not defteri ve kalem var. Bizim ekibin de elinde ne kalem var ne de not defteri var” diye konuşmuştu.

"KAYITLAR HEYET ÜYELERİ TARAFINDAN ALINMIŞTIR"

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Prof. Fahrettin Altun, Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle ilgili olarak sosyal medya hesabı Twitter'den yayınladığı mesajda şunları kaydetti:

Osaka’da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki bu önemli görüşmede de gerekli not ve kayıtlar heyet üyeleri tarafından elbette alınmıştır.

"SAYIN KILIÇDAROĞLU DERHAL ÖZÜR DİLEMELEDİR"

Prof. Altun, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun Osaka'daki görüşmeyi 'değersizleştirmek'le eleştirerek mesajında şu ifadelere yer verdi: "G20 Liderler Zirvesi’nde sergilediğimiz güçlü ve kararlı duruştan rahatsızlık duyan Kılıçdaroğlu, bu yalanıyla ulusal çıkarlarımız açısından önemli bir görüşmeyi değersizleştirmeye çalışmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu kamuoyundan ve sayın Cumhurbaşkanımızdan derhal özür dilemelidir".