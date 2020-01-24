Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık Twitter üzerinden Elazığ Sivrice için yardım çağrısında bulundu. Paylaşımda,

"Bölgedeki vatandaşlarımızın olumsuz şartlardan korunması için ihtiyaç duyulan malzemeleri bölgeye sevk ediyoruz.

@Kizilay Destekleriniz için Deprem yazın 2868’e sms yollayın 10₺ katkıda bulunun. Dilediğiniz kadar gönderebilirsiniz.

Gün dayanışma günü." dedi.

Bu paylaşım birçok kişi tarafından retweet alırken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'da Dr. Kerem Kınık'ın yardım çağrısını retweetledi.