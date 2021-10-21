"Dış müdahale çabalarını şiddetle reddediyoruz"

ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin Ankara büyükelçisi, Osman Kavala'ya ilişkin açıklamalarına bir tepki de Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu'ndan geldi.

Türkiye Cumhuriyeti bağımsız bir devlet olarak egemenlik yetkilerini demokratik meşruiyete dayanan anayasal organları marifetiyle Anayasa ve kanunlara uygun olarak yerine getirmekte olduğu vurgulanan açıklamada, temel erkler arasında yer alan yargı yetkisi de bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanıldığının altı çizildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"DİPLOMATİK AYRICALIKLAR MÜDAHALE ARACI OLAMAZ"

"Hatırlatmak isteriz ki, diplomatların bulundukları ülkenin yargısal süreçlerine ve yasalarına saygı gösterme zorunlulukları hem uluslararası hukukun bir gereği hem de dış misyonların uyması gereken tartışılmaz bir diplomatik kuraldır. Diplomatik bağışıklık ve ayrıcalıklar Türkiye'nin bağımsızlığına ve egemenlik haklarına karşı müdahalenin aracı olamaz".

"DIŞ MÜDAHALE ÇABALARINI ŞİDDETLE REDDEDİYORUZ"

Açıklamanın son bölümünde; hangi saik ve sebeple olursa olsun Türkiye'de bağımsız ve tarafsız mahkemelerde görülmekte olan davalara dış müdahale çabalarının şiddetle reddedildiği vurgulandı.