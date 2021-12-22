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Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, Habertürk TV'de soruları yanıtladı. Dün detayları kur korumalı mevduat hesaplarını üç kamu bankasının müşterilerine servis etmeye başladığı belirten Aşan, ciddi bir talep olduğunu söyledi.

Aşan, dövizde çözülmenin devam etmesini ve şubat - mart aylarında üretici ve tüketici fiyatlarına yansımasını beklediklerini belirtti. Aşan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Galiba dün yayınlanan tebliğden ötürü kafa karışıklığı oldu. Bir takım kararlar alınıyor hızlı bir şekilde uygulamaya konuyor. Kur korumalı TL mevduat dediğimiz finansal üründe hiçbir değişiklik yok. Dün 3 kamu bankası finansal ürünü servis etmeye başladılar. Ciddi bir talep oldu. Özel bankalar da çok hızlı bir şekilde bu ürünü pazarlamaya başlayacaklardır. Ciddi bir dönüş izleyeceğiz diye düşünüyorum.

- Döviz tevdiat hesaplarında bir çözülme olduğunda bir birey tevdiat hesabını TL mevduatına çevirmek istediğinde MB onlara sağladığı bir imkan. Arada mevduat sahibi açısından hiçbir fark yok. Aynı işlemi yapacak. TL mevduatı varsa TL mevduatı, Türk lirası varsa ben kur korumalı TL hesabı açmak istiyorum diyecek. Döviz tevdiat hesabı varsa döviz tevdiat hesabımı TL'ye çevirmek istiyorum diyecek. Neyin üzerinden bilmesine bile gerek yok. Bankayla hazine ve Merkez Bankası arasındaki bir düzenleme. Mevduat sahipleri TL mevduatlarını da götürüp bugün bütün özel bankalarda da yapabilecekler.

MERKEZ BANKASI'NIN YAPTIĞI BİR TEDBİR

- Bankalar işlem yaptıklarında bu çözülen döviz tevdiat hesabı doğrudan MB gidecek MB TL karşılığıyla hesabı açacak bu bankaya. Mevduat sahiplerini doğrudan ilgilendiren bilgi anlamında ilgilendiriyor ama işlem anlamında hiçbir fark yok. Merkez Bankası'nın yaptığı bir tedbir

- Tabii ki çözülmenin devam etmesini bekliyoruz. Bir başlangıç olduğunu düşünüyoruz. Finansal anlamda önemli bir fırsat bu ve insanların değerlendireceğini düşünüyorum. 17.90'ı görmüş bir piyasadan bahsediyoruz. Bunu görmüş piyasa 12'lere geldiğinde kendisini dengelemeye çalışacak. 16-17-15'ten döviz alanlar var. Bu bir karar süreci. Bu karar sürecinin biraz oturmasını bekleyeceğiz elbette. 16-17'den döviz alanlar şunu düşünebilirler. 17'den aldım gidip 12'den bozmayayım biraz bekliyim diyebilir. Şunu söyleyeyim yeni araç kur korumalı TL mevduatı diyor ki. Gel burada bekle üstelik o beklediğin gerçekleşmezse zararını daha azaltacağın bir faiz al.

- Korumalı mevduat hesabına 13'ten geçtiniz örneğin o beklediğiniz olursa 17 alacaksınız zaten. Beklediğiniz olmazsa 12-11-10'lar buralara inerse zararınız artacağına hiç olmasa bunu kaçırmamalarını bunu değerlendirmelerini öneririm. Her gün ekran karşısına geçip beklemenin bir anlamı yok.

Ayrıntılar gelecek...