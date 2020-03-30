Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi: "Seyahat İzin Belgesi" başvuruları e-Devlet'ten yapılabilecek

AA

Dijital Dönüşüm Ofisinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar Seyahat İzin Belgeleri için e-Devlet'ten başvuru yapabilecek.

Seyahat İzin Kuruluna iletilecek başvuru, kurul tarafından değerlendirmeye alınacak.

Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek.

Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek.