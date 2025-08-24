Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Göztepe
        GÖZ
        7
        Tümosan Konyaspor
        KON
        6
        Galatasaray
        GS
        6
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Trabzonspor
        TS
        6
        Fenerbahçe
        FB
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        1
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        1
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Haberler Spor Diğer Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları, Çanakkale etabı başladı - Diğer Haberleri

        Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları, Çanakkale etabı başladı

        Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın Çanakkale Zafer Kupası etabı başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2025 - 15:07 Güncelleme: 24.08.2025 - 15:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları, Çanakkale etabı başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı katkılarıyla, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğinde, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları, Çanakkale Zafer Kupası etabıyla başladı.

        Dünyanın dört bir yanından yarışçıların yer aldığı Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın Çanakkale etabı, 22 Ağustos'ta İstanbul'da verilen startla başladı. 23 yelkenli ile 230 sporcu, zorlu mücadelelerinin ardından 23 Ağustos'ta Çanakkale'ye vardı. Çanakkale Zafer Kupası etabının açılış törenine; Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları Organizasyon Komitesi Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, protokol üyeleri ve davetliler katıldı.Çanakkale İskelesi'nde bugün verilen startla Çanakkale Boğazı'nda sürecek yarışlar, tarihin fedakarlık ve kahramanlıkla örülü destanına bir saygı duruşu niteliği taşıyacak.

        REKLAM

        Ekrem Yemlihaoğlu: Tarihte ilk defa Çanakkale'mizde düzenlenen bir yat yarışı

        Açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları Organizasyon Komitesi Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, "Bugün Çanakkale’de, Çanakkale Zafer Kupası için start işlemlerini hazırlıyoruz. Tarihte ilk defa Çanakkale'mizde düzenlenen bir yat yarışı. İstanbul'dan hareket eden 250’nin üzerinde sporcu dün Çanakkale'ye vardılar. Bugün de ülkemizin en güzide, en nadide şehirlerinden Çanakkale'de, Çanakkale Boğazı’nda bir yarış icra edecekler" ifadelerini kullandı.

        İsmail Kaşdemir: Tarihi özel günlerimizden birini yaşıyoruz

        Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın Çanakkale'de yapılmasından mutluluk duyduğunu belirten Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın Çanakkale ayağı bugün başlıyor. Çok özel, profesyonel sporcular şu an Çanakkale'de misafirimiz. Bununla birlikte Çanakkale Boğazı'ndaki görsel güzellik, tarihten gelen o güzelliğe daha da anlam katacak. Biz de Çanakkaleliler olarak çok mutluyuz. Çünkü Cumhurbaşkanlığı gibi Uluslararası Yat Yarışları alanında çok prestijli bir çalışmanın aktivitenin Çanakkale'de yapılıyor olması bizlere daha da mutlu etti. Bugün Çanakkaleliler kordondan baktıklarında Çanakkale Boğazı’nı daha güzel görecekler. Bizim de amacımız bu. Çünkü Çanakkale bir deniz memleketi, çok büyük denizciler buradan yetişmiş. O yüzden biraz farkındalık oluşturabilirsek, Çanakkalelileri denizle biraz daha yakınlaştırabilirsek özellikle gençlerin ve çocukların denizde olan ilgisi biraz daha artarsa çok anlamlı olacak. Çanakkale tanıtım anlamında bu tip organizasyonlarla hem Türkiye'de hem de dünyada daha tanınır, daha bilinir hale geliyor. O yüzden Çanakkaleliler olarak çok mutluyuz, heyecanlıyız. Tarihi özel günlerimizden birini yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

        Ömer Toraman: Yat yarışlarının burada gerçekleşiyor olması bizim için sevindirici ve gurur verici

        Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, ise konuşmasında şu sözleri kullandı:

        "Çanakkale deniz coğrafyası açısından çok özel bir nokta. Boğazıyla, yarımadasıyla, ana karasıyla çok özel bir deniz coğrafyasına ev sahipliği yapıyoruz. Çanakkale bizim açımızdan daha da değerli kılan bütün tarihimiz boyunca Türk denizciliğinin ana karargahı, merkezi Çanakkale olmuş. Osmanlı’nın donanması burada konuşlanmış, ilk tersaneleri burada kurulmuş ve ilk Kaptan-ı Derya'da Çanakkale'de, Gelibolu'da ikamet etmiş. Böylesine önemli bir noktada yine tarihimiz açısından çok önemli olan bir büyük deniz zaferinin de kazandığı topraklar. Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi’nde deniz savaşlarında büyük bir zaferin kazanıldığı topraklar burası. Dolayısıyla bugün Çanakkale Zafer Kupası yat yarışlarının burada gerçekleşiyor olması bizim için sevindirici ve gurur verici."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TEKNOFEST: Mavi Vatan Heyecanı başladı!
        TEKNOFEST: Mavi Vatan Heyecanı başladı!
        Terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecinin hukuku
        Terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecinin hukuku
        İstanbul'da yağmur sürprizi!
        İstanbul'da yağmur sürprizi!
        Töre vahşeti! Ablasını önce boğdu sonra benzinle yaktı!
        Töre vahşeti! Ablasını önce boğdu sonra benzinle yaktı!
        Cenazesini Deniz Kuvvetleri dalgıçları çıkaracak
        Cenazesini Deniz Kuvvetleri dalgıçları çıkaracak
        "Tribünlerin kalbini almaya çalıştı"
        "Tribünlerin kalbini almaya çalıştı"
        Kuzey yağmurları! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
        Kuzey yağmurları! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
        Kırmızı kart gerekir miydi?
        Kırmızı kart gerekir miydi?
        'Ela Rumeysa ile Bu Sabah' başlıyor
        'Ela Rumeysa ile Bu Sabah' başlıyor
        Okullar açılıyor! Anneler babalar bu önerilere dikkat!
        Okullar açılıyor! Anneler babalar bu önerilere dikkat!
        "Hasret bitiyor"
        "Hasret bitiyor"
        İşte Okan Buruk'un Kayserispor 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Kayserispor 11'i!
        Bal arıları için 'süper gıda' üretildi
        Bal arıları için 'süper gıda' üretildi
        Yakalanma telaşı
        Yakalanma telaşı
        ABD'den Ukrayna'ya füze engeli
        ABD'den Ukrayna'ya füze engeli
        Uyarılarda bulundu
        Uyarılarda bulundu
        Mental yorgunluktan kurtulmanın 10 yolu
        Mental yorgunluktan kurtulmanın 10 yolu
        Jose Mourinho: 5-6 gol atabilirdik!
        Jose Mourinho: 5-6 gol atabilirdik!
        Alman basını: Çin barış gücü için hazır
        Alman basını: Çin barış gücü için hazır
        Krema ve kaymak üretiminde yeni standartlar getirildi
        Krema ve kaymak üretiminde yeni standartlar getirildi
        Habertürk Anasayfa