Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 4 ay sonra ilk kez yüz yüze toplandı. MGK son olarak 30 Ocak'ta gerçekleştirilmişti. Toplantı öncesi paylaşılan görüntülerde koronavirüs salgınına karşı olağanüstü bir dikkat gösterildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dışında diğer üyelerin maske taktığı görüldü.

SURİYE VE LİBYA'DAKİ GELİŞMELER

MGK'nın gündeminde Libya ve Suriye'deki kritik gelişmeler. Terörle mücadele önemli bir gündem maddesi olarak görüşülüyor. Bu kapsamda devam eden operasyonlara ilişkin gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı ifade edildi.

KORONAVİRÜSLE KÜRESEL MÜCADELE

MGK'nın bir diğer gündemi de Doğu Akdeniz'deki sondaj gelişmeleri. Bir diğer başlık da koronavirüsle küresel mücadele noktasında alınacak tedbirler, Türkiye'nin göstereceği politika ve aşı çalışmalarıyla ilgili değerlendirmeler yapıldı.

TOPLANTI YAKLAŞIK 3,5 SAAT SÜRDÜ

Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleştirilen MGK toplantısı biraz önce sona erdi. Toplantı yaklaşık 3,5 saat sürdü.

MGK SONRASINDA AÇIKLAMA

Milli Güvenlik Toplantısı'nın ardından dikkat çeken başlıklar şöyle:

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK

Özellikle terörle mücadelenin yurt içi ve yurt dışında kararlılıkla sürdüreleceği ifade edilmiştir denildi.

SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ

Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, terör örgütlerinden temizlenerek, Türkiye'nin yürüttüğü çok boyutlu çalışmalar taviz vermeden sürdürülecek. Uluslararası toplum destek olmaya çağrılmıştır.

DOĞU AKDENİZ'DE ÇALIŞMALAR

Türkiye karşıtı ortak paydasında biraraya gelenler Akdeniz'deki çalışmalar menfi yaklaşımları değerlendirilmiş karada, havada ve denizdeki çalışmalar tavizsiz olarak devam edecektir.

LİBYA'DAKİ HASSASİYET

BM tarafından tanınan meşru hükümetin siyasi birliğinin muhafaza edilerek, ülkemiz tarafından verilen askeri danışma hizmetleri sürdürelecek. Meşru hükümeti hedef alan karanlık oluşumlara karşı ilkeli bir şekilde durulacaktır.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE

Koronavirüsle amansız mücadelemiz, sağlık, gıda, ekonomik, kamu yönetimiyle birlikte altı çizildi.