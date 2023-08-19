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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı

        Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı

        Antalya'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadeler kullanan 42 yaşındaki N.D. isimli kadın tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 14:11
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        Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'ndeki bir kafede, Hollanda doğumlu olduğu öğrenilen N.D.'nin (42) Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren söylemlerde bulunduğu anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

        KADIN GÖZALTINA ALINDI

        DHA'da yer alan habere göre durumun emniyet görevlilerine bildirilmesinin ardından kadın gözaltına alındı.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        İfade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen N.D., Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        #Antalya
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