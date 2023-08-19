Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı
Antalya'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadeler kullanan 42 yaşındaki N.D. isimli kadın tutuklandı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'ndeki bir kafede, Hollanda doğumlu olduğu öğrenilen N.D.'nin (42) Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren söylemlerde bulunduğu anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
KADIN GÖZALTINA ALINDI
DHA'da yer alan habere göre durumun emniyet görevlilerine bildirilmesinin ardından kadın gözaltına alındı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
İfade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen N.D., Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.