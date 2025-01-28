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        Cumhurbaşkanına hakarete tutuklama

        Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sokak röportajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ailesine hakaret ve iftira içerikli sözler sarf eden N.K.'nin tutuklandığını açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 01:39 Güncelleme: 28.01.2025 - 01:39
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        Cumhurbaşkanına hakarete tutuklama
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        EGM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan bir sokak röportajında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve ailesine yönelik hakaret ve iftira içerikli sözler sarf eden N.K. isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir. Şahıs hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan adli tahkikat başlatılmış ve şahıs, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanmıştır” denildi.

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