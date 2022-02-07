"Cumhurbaşkanımız birkaç gün içinde negatife dönecek"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Cumhurbaşkanımızın durumu düne, önceki güne göre daha iyi. Doktorların öngörüsü birkaç gün içinde negatife döneceği yönünde.



"MUHALEFETİN GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

Açıklamasında muhalefet liderlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan için yayınladıkları geçmiş olsun mesajlarını değerlendiren Kalın, "Siyasi nezaket açısından güzel bir şey. İnşallah bunu siyasetin diğer alanlarına da taşımak mümkün olur" ifadelerini kullandı.





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