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Cumhurbaşkanı yüzde kaç oyla seçilir? İkinci turda Cumhurbaşkanı seçilmek için yüzde kaç oy almak gerekiyor? İşte Anayasa'ya göre cevabı

İkinci turda Cumhurbaşkanı seçilmek için yüzde kaç oy almak gerekiyor

Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turunda Cumhurbaşkanı seçilebilmek için adayların yüzde kaç oy alması gerekiyor? 28 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turuyla ilgili en çok merak edilip araştırılanlar arasında bu sorunun cevabı yer alıyor. Türkiye ilk defa Cumhurbaşkanı seçimi için ikinci tur deneyimini yaşıyor. Peki, Cumhurbaşkanı yüzde kaç oyla seçilir? İkinci turda Cumhurbaşkanı seçilmek için yüzde kaç oy almak gerekiyor? İşte Anayasa'da merak edilen sorunun cevabı...

Giriş: 28.05.2023 - 06:18 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Türkiye 2007 yılında yapılan anayasa değişikliği sonrası Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilmeye başandı. 2017 yılında ise Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'n düzenleyen anayasa değişiklşği yapılan referandumda kabul edildi. 14 Mayıs'ta ise Türkiye yeniden Cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gitti. Ancak Cumhurbaşkanı seçimi ilk turda tamamlanamadı. Peki, Cumhurbaşkanı yüzde kaç oyla seçilir? Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turunda Cumhurbaşkanı seçilmek için yüzde kaç oy almak gerekiyor? İşte merak edilen sorunun cevabı...

  • CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

    1-Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt (Toplam seçmen sayısının yarısının bir veya daha fazlası) çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış bulunan iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. 

    Burada yüzde olarak iki aday da yüzde 50 görülebilir ancak sayı olarak diğerinden fazla oy alan aday yüzdeler aynı olsa dahi Cumhurbaşkanı seçilir.

  • 2- İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin ölümü veya seçilme yeterliğini kaybetmesi hâlinde, ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. Bunların dışındaki sebeplerle boşalma olması hâlinde ikame yoluna gidilemez.

    3- Oylamalara tek adayla gidilmesi hâlinde, oylama referandum şeklinde yapılır. Aday geçerli oyların çoğunluğunu alması hâlinde Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. Oylamada, adayın geçerli oyların çoğunluğunu alamaması hâlinde seçim yenilenir.

    4- Yeni seçilen Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar görev süresi dolan Cumhurbaşkanının görevi devam eder.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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