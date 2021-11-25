İHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 37. İSEDAK Bakanlar Toplantısı'nın kapanış konuşmasını yaptı.

"İSEDAK'ın ticaret alanındaki en önemli projesi olan İİT Üye Ülkeleri Arasında Tercihli Ticaret Sistemi'ni inşallah 1 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla uygulamaya başlayacağız" diyen Oktay, Ticaret Müzakeresi Komitesi'nin tüm üyelerine TPS-OIC'in bu aşamaya gelmesindeki çabalarından dolayı teşekkür ederek, tüm üye ülkeleri bu sisteme katılmaya davet etti.

Sistemin uygulanmasının önemli bir adım olduğunu vurgulayan Oktay, “Sistemin etkinliğinin ve ekonomik faydasının güçlendirilmesi için gümrük işlemlerinde yaşanan sorunlar, geçiş belgeleri, belgelerin karşılıklı tanınması gibi tarife dışı engellerin kaldırılmasına yönelik somut adımların atılması için de güçlü bir ortak iradeyle çalışmalarımızı yoğunlaştırmamız gerekmektedir. Bugün öğleden önce yeni çağın yeni normalleri helal üretim ve tüketimin vazgeçilmezliği temasıyla düzenlenen 7’nci Dünya Helal Zirvesi ve 8’inci İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Fuarına katıldık. Bu etkinlikleri helal standartlarının daha fazla ülke tarafından uygulanması için büyük bir fırsat olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.

“Helal ürün ve hizmet sektöründe daha aktif şekilde yer almak için çalışmalarımıza Türkiye olarak hız verecek bu konuda işbirliklerinin artması için destek vereceğiz” diyen Oktay, “İslam İşbirliği Teşkilat Tahkim Merkezi’nin bu toplantımızda faaliyete geçmesi de büyük önem verdiğimiz bir diğer gelişmedir. Merkezin ticaret ve yatırım uyuşmazlıklarına güvenilir, hızlı ve verimli bir şekilde çözüm sağlayacağına inanıyoruz.

İİT İSEDAK 50 İslami endeksi İİT üyesi devletlerin menkul kıymetler borsaları arasındaki işbirliğini derinleştirmek için tasarlanmış önemli bir İSEDAK projesidir. Endeks kapsamında oluşturulan fonun önümüzdeki dönemde tüm yatırımcılar için önemli bir yatırım aracı olarak yaygın bir şekilde kullanılması temel amacımızdır. Bu minvalde tüm üye ülkelerin yatırımcılara fonun tanıtılması ve fona yatırımın teşvik edilmesi yönünde üzerine düşeni yapacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Mikro işletmeler ve KOBİ’ler salgından olumsuz etkilendiğini ve tüm dünyada KOBİ’lerin desteklenmesinin önem kazandığının altını çizen Oktay, sınırlı kamu kaynakları ve küresel ekonomik daralmanın gerekli desteğin sağlanmasında engel teşkil ettiğini belirtti.

Oktay, “Bu çetin koşullarda, özellikle küçük işletmeleri ve KOBİ'leri sürekli desteklememiz ve onların ihracat kapasitelerini güçlendirmek için yenilikçi çözümler üretmemiz elzemdir. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerde bulunan KOBİ'lerin, yeni ticaret yolları ve yeni ihracat pazarları keşfetme hedefiyle, güçlerini birleştirmeleri önemlidir. Üye ülkeler olarak bizler de KOBİ'lerin güçlenmesi ve ülkeler arası iş birlikleri kurulması için her türlü gayreti göstermeliyiz. Bakanlar Görüş Alışverişi Oturumunda gündeme aldığımız 'İslami Finans', Kovid-19 salgınına karşı Mikro İşletmelerin ve KOBİ'lerin Desteklenmesinde kardeş ülkelerimiz için önemli bir araçtır. Bu tema üzerinde dört başlık altında ele alınan politika tavsiyeleri, KOBİ'lerin desteklenmesi çabalarında ülkelerimiz için yol gösterici olacaktır. Bu kapsamda, salgın ortamında başta ticaret daralması ve bütçe açığı olmak üzere çok ciddi ekonomik sorunlar yaşayan dost ve kardeş ülkelerimize gereken destekleri de çekincesiz vermeliyiz” dedi.

Dijital platformlar kamu hizmetlerinin daha etkin, hızlı ve şeffaf bir şekilde sağlanması için önemli bir araç haline geldiğini işaret eden Oktay, "İş birliği alanlarımız arasına dijital dönüşüm gibi önemli ve yükselen bir alanı da eklemiş bulunuyoruz." diye konuştu.

E-ticaretin de fırsatlar sunan bir alan olarak öne çıktığını hatırlatan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hayatın her alanında etkilerini giderek daha çok hissettiğimiz dijitalleşme konusunda ortak politikalar geliştirmeli, dijital dönüşümün sunduğu fırsatları birlikte değerlendirmeliyiz. Bu doğrultuda, dijital dönüşüm alanında iş birliğine yönelik 37. İSEDAK Toplantısı'nda gösterilen kararlılık çok önemlidir. Toplantı kararları arasında yer alan 'dijitalleşmenin somut programlarla desteklenmesi' hususunda İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin ve kuruluşların gerekli hassasiyeti göstereceğine yürekten inanıyorum. Tüm üye ülkeleri, İSEDAK Çalışma Grupları tarafından geliştirilen ve Bakanlar düzeyinde kabul edilen politika tavsiyelerinin uygulanmasını yakından takip etmeye davet ediyorum. İSEDAK Başkanı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü açılış konuşmalarında vurguladıkları gibi, dünyayı tehdit eden mevcut ve olası ekonomik krizlerin yanı sıra, İslam dünyasının içinde bulunduğu durumdan da derin bir üzüntü duyuyoruz. Suriye'de, Filistin'de, Myanmar'da, Keşmir'de ve dünyanın birçok coğrafyasında Müslümanlar zor koşullarda hayatta kalma mücadelesi veriyor. İslam karşıtlığı, Ümmet olarak topyekun mücadele etmemizi gerektiren küresel sorunlardan biri olmaya devam ediyor."

Birleşmiş Milletlerden (BM) sonra en büyük ikinci uluslararası kuruluş olan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak için ortaklaşa çabaları artırmanın zamanı geldiğine dikkati çeken Oktay, "İnanıyorum ki, İslam dünyası bu sayede karşı karşıya bulunduğu meseleleri kendi çaba ve iradesiyle çözüme kavuşturma imkanına sahip olacaktır. Afgan halkının müreffeh bir geleceğe kavuşması için Afganistan'ın bir an önce istikrara kavuşmasını arzu ediyoruz." ifadesini kullandı.

Uluslararası toplum olarak Afganistan'da insani yardım ve temel hizmetlerin sağlanmasına yönelik çalışmalara hız verilmesi gerektiğine işaret eden Oktay, Filistin davasını ümmetin ortak davası olarak gördüklerini söyledi.

"Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Filistinli kardeşlerimizin haklı davalarında yanlarında olmayı sürdüreceğiz" diyen sarf eden Oktay, "Dün Filistin Ulusal Ekonomi Bakanı Sayın Halid Usaili'nin konuşmasında ifade ettiği gibi pandeminin etkilerinin yoğun şekilde hissedildiği Filistin'de, kardeşlerimizle dayanışmamızı sadece politik yönden değil, ekonomisiyle ve kalkınma boyutuyla da desteklemek boynumuzun borcu olmalıdır. İslam İşbirliği Teşkilatı çatısı altında bir araya gelen kardeşlerimizin de Filistin davasının zaafa uğramaması için gerekli hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum. İsrail'in Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki tüm yasadışı politikalarına karşı gerekli her türlü adımı atmalıyız, yüksek sesle karşı çıkmayı sürdürmeliyiz” dedi.

"Suriye'de siyasi sürecin başarıyla tamamlanmasını arzu ediyoruz"

Oktay, Suriye'nin toprak bütünlüğünün yanı sıra Türkiye'nin milli güvenliği için de tehdit teşkil eden DEAŞ ve PKK/YPG gibi terör örgütleriyle mücadelenin kesintisiz olarak devam edeceğini belirtti.

"Suriye'de siyasi sürecin başarıyla tamamlanmasını arzu ediyoruz" değerlendirmesinde bulunan Oktay, "Libya'da da kalıcı istikrar, barış ve refahın tesisi için güçlü desteğimizi sürdürüyoruz. Rohingya Müslümanlarının karşı karşıya bulunduğu insani kriz sürecinin başından bu yana kardeşlerimizin yanlarında olduk, olmaya devam edeceğiz. Myanmar'daki siyasi durumun, Müslüman kardeşlerimizin içinde bulunduğu zor insani şartları daha da ağırlaştırmamasını ümit ediyoruz. Bu anlayışla, Türkiye olarak gerek siyasi gerek insani çabalara destek olmayı sürdürüyoruz. Bu konudaki hassasiyetlerimizi muhataplarımıza aktarmayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Fuat Oktay, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Görevine bu ay başlayan İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha'ya başarı dileklerimi yineliyor ve sahip olduğu bilgi birikimi ve tecrübe sayesinde İİT reformu bağlamında başlattığımız çalışmaları daha ileriye götüreceğine dair inancımı ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle, kendisine bu yöndeki çabalarında güçlü desteğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Değerli katkıları için tüm üye ülke delegasyonlarına, İİT Genel Sekreterliğine, İİT Kuruluşlarına ve diğer uluslararası kuruluşlara en içten teşekkürlerimi yinelemek isterim. Uzun bir aranın ardından sizlerle nihayet tekrar yüz yüze görüşebildiğimiz için çok mutluyuz. Görüşmelerimizin, görüş alışverişi oturumumuzdaki müzakerelerimizin ve kararlarımızın İslam Dünyası için verimli sonuçlar doğurmasını ve İslam ümmeti olarak iş birliğimizi derinleştirmesini canıgönülden temenni ediyorum."