Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.914,68 %1,38
        DOLAR 36,1033 %0,01
        EURO 37,7661 %0,70
        GRAM ALTIN 3.387,25 %0,58
        FAİZ 39,42 %-0,20
        GÜMÜŞ GRAM 37,42 %0,00
        BITCOIN 95.535,00 %-2,18
        GBP/TRY 45,3115 %0,78
        EUR/USD 1,0429 %0,44
        BRENT 75,09 %-0,12
        ÇEYREK ALTIN 5.538,15 %0,58
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi - İş-Yaşam Haberleri

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, azalan cari açığın, ekonomik ve finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine katkı vermeye devam ettiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 17:41 Güncelleme: 13.02.2025 - 17:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Aralık 2024 dönemi ödemeler dengesi verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

        "Azalan cari açık, ekonomik ve finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine katkı vermeye devam ediyor. Cari açık azalırken, dış finansman ihtiyacı düşmekte, dış finansman maliyeti azalmaktadır." ifadesini kullanan Yılmaz, cari işlemler dengesinin 2024 yılında bir önceki yıla göre 30 milyar dolar iyileşerek 10 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.

        Yılmaz, böylece, 2023 yılında yüzde 3,5 seviyesinde olan cari açığın milli gelire oranının 2024 yılında yüzde 1'in altına inmesinin beklendiğini, dış ticaret açığındaki iyileşme ve turizm gelirleri başta olmak üzere hizmet gelirlerindeki artışın cari açığın daralmasında belirleyici olduğunu ifade etti.

        Mal ve hizmet ihracatı gelirlerinin geçen yıl toplam 377 milyar doları aştığını belirten Yılmaz, geçen yıl hizmet gelirlerinin 115,2 milyar dolara ulaşmasının ve seyahat gelirlerinin 56,3 milyar dolar ile Orta Vadeli Program hedefini aşmasının, turizm ve hizmet sektörlerinin rekabet gücünü ve potansiyelini ortaya koyduğuna işaret etti.

        "EKONOMİMİZİN DOĞRU YOLDA İLERLEDİĞİNİ GÖSTERİYOR"

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, geçen yıl cari açığın finansmanında da iyileşme kaydedildiğini ve rezervlerin arttığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

        "Uluslararası doğrudan yatırım girişlerinin 11,3 milyar dolara, portföy yatırımlarının ise 21,2 milyar dolara yükselmesi, yabancı yatırımcıların Türkiye ekonomisine duyduğu güvenin arttığını göstermektedir. Bu gelişmeler, ülke kredi notlarımızın yükselmesine ve risk primimizin düşmesine katkı sağlayarak, ekonomimizin dış şoklara karşı direncini artırmaktadır. 2024 yılı cari işlemler dengesindeki olumlu gelişmeler, ekonomimizin doğru yolda ilerlediğini gösteriyor. 2025 yılında mal ve hizmet ihracatı gelirlerimizin 390 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz. Dış dengede sağlanan bu iyileşme, 2025 yılında da kararlılıkla sürdüreceğimiz dengeli büyüme ve dezenflasyon politikalarımıza destek vermeye devam edecektir."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze, Gazzelilerindir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze, Gazzelilerindir
        Bahçeli: Gazze toprağı emlak değildir
        Bahçeli: Gazze toprağı emlak değildir
        Bakan Tunç'tan TÜSİAD'a tepki
        Bakan Tunç'tan TÜSİAD'a tepki
        Sağlık Bakanlığı'ndan hastanede "fiyat pazarlığı" görüntülerine inceleme
        Sağlık Bakanlığı'ndan hastanede "fiyat pazarlığı" görüntülerine inceleme
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        Deepfake, yaratıcılığın ve güvenliğin iki yüzü
        Deepfake, yaratıcılığın ve güvenliğin iki yüzü
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        G.Saray'dan TFF'ye 46 pozisyon için VAR başvurusu!
        G.Saray'dan TFF'ye 46 pozisyon için VAR başvurusu!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        Kayıp olarak aranırken ormanda ölü bulundu! Sır perdesi aralandı!
        Kayıp olarak aranırken ormanda ölü bulundu! Sır perdesi aralandı!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        Gayrimenkulde korkulan olmadı!
        Gayrimenkulde korkulan olmadı!
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        Firari hükümlü evi ile iş yeri arasına tünel kazmış!
        Firari hükümlü evi ile iş yeri arasına tünel kazmış!
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        Eski eşi Nur'u öldüren caniden akla ziyan savunma!
        Eski eşi Nur'u öldüren caniden akla ziyan savunma!
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        Ünlüler ordusu, Ordu'ya geliyor
        Ünlüler ordusu, Ordu'ya geliyor
        Münih'te bir araç kalabalığa daldı
        Münih'te bir araç kalabalığa daldı
        "Gerekirse denetimlerimizi daha fazla genişleteceğiz"
        "Gerekirse denetimlerimizi daha fazla genişleteceğiz"
        Habertürk Anasayfa