Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Maldivler Cumhurbaşkanı Muizzu'yla görüştü

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çalışma ziyareti kapsamında Türkiye'ye gelen Maldivler Cumhurbaşkanı Sayın Muhammed Muizzu'yla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldik.

Görüşmemizde; ülkelerimiz arasında ticaretin geliştirilmesi, tarım, turizm ve savunma sanayii alanlarında iş birliğinin artırılması konularını değerlendirdik. Sayın Miuzzu ve heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyor, karşılıklı yatırımlarımız ile iş birliğimizin daha da artmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.