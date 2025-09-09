Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz İsrail'e kınama | Dış Haberler

        TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısından İsrail saldırısına dair açıklama

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas heyetine yönelik düzenlediği saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Yılmaz açıklamasında, İsrail saldırısını kınadıklarını bildirdi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da saldırının uluslararası hukukun açık bir ihlâli olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2025 - 19:23 Güncelleme: 09.09.2025 - 19:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısından İsrail saldırısına dair açıklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas heyetine yönelik düzenlediği saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

        Açıklamasını X hesabı üzerinden yapan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

        "Soykırım suçuyla yargılanmakta olan Netanyahu yönetimi hukuk dışı eylemlerine yenilerini eklemeye devam etmektedir.

        İsrail’in, Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştirdiği saldırı uluslararası hukukun açık bir ihlalidir.

        Her zaman barışçıl çözümleri ve diplomasiyi öne çıkaran dost ve kardeş Katar’ın güvenliğini tehdit eden bu saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor ve lanetliyoruz.

        Katar’ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini hedef alan bu saldırı, aynı zamanda sorunların çözümünde arabuluculuğu esas alan barışçıl diplomasiye de vurulan bir darbedir.

        İsrail’in saldırganlığına, bölgesel istikrara ve barışa tehdit oluşturan pervasız eylemlerine karşı uluslararası kurumları ve sorumlulukla hareket eden tüm ülkeleri etkili tavır almaya davet ediyoruz."

        TBMM BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Hamas heyetine yönelik saldırısına ilişkin X hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

        TBMM Başkanı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Soykırımcı Netanyahu hükümetinin bugün Katar’ın başkenti Doha’ya düzenlediği menfur hava saldırısını en güçlü şekilde kınıyorum.

        Bu alçak saldırı, uluslararası hukukun ve kardeş Katar’ın egemenliğinin açık bir ihlalidir.

        Tıpkı Suriye, Yemen ve İran’a yaptığı hukuk dışı askeri operasyonlarda olduğu gibi İsrail, ateşkes müzakerelerinin devam ettiği sırada, barış için büyük gayret sarf eden Katar’ı vurarak, Orta Doğu’da barış, huzur ve istikrar istemediğini bir kez daha göstermiştir.

        Netanyahu ve çetesi, adalet, barış ve insanlıktan nasibini almamış barbar bir yönetim olduğunu ispatlamaktadır."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        12 Dev Adam, Polonya'yı devirdi: Yarı finaldeyiz!
        12 Dev Adam, Polonya'yı devirdi: Yarı finaldeyiz!
        "Şampiyonluk ve Tüpraş Stadı'nda final oynamak en büyük hedefimiz!"
        "Şampiyonluk ve Tüpraş Stadı'nda final oynamak en büyük hedefimiz!"
        İsrail'den Katar'daki Hamas yetkililerine saldırı
        İsrail'den Katar'daki Hamas yetkililerine saldırı
        "Gazze'ye destek vermek için gittik"
        "Gazze'ye destek vermek için gittik"
        YSK'dan CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi kararı
        YSK'dan CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi kararı
        Fenerbahçe yeni teknik direktörünü açıkladı!
        Fenerbahçe yeni teknik direktörünü açıkladı!
        CHP'nin İstanbul'da hareketli günü! Adres Taksim...
        CHP'nin İstanbul'da hareketli günü! Adres Taksim...
        Barış Alper Yılmaz: Aslolan G.Saray!
        Barış Alper Yılmaz: Aslolan G.Saray!
        Manifest hakkında karar
        Manifest hakkında karar
        Kayınbabası boğazından bıçakladı!
        Kayınbabası boğazından bıçakladı!
        Prensip anlaşmasına varıldı!
        Prensip anlaşmasına varıldı!
        Karısını ve kayınvalidesini öldürüp, baldızını ağır yaraladı!
        Karısını ve kayınvalidesini öldürüp, baldızını ağır yaraladı!
        Kültür-sanat çevrelerinde ifşa dalgası
        Kültür-sanat çevrelerinde ifşa dalgası
        "Dezenflasyon süreci sanayide büyük yara izi bıraktı"
        "Dezenflasyon süreci sanayide büyük yara izi bıraktı"
        Kira ve fiyat artışına karşı sosyal konut hamlesi
        Kira ve fiyat artışına karşı sosyal konut hamlesi
        Bakanlık açıklama yaptı
        Bakanlık açıklama yaptı
        Fransa siyaseti kaostan çıkamıyor
        Fransa siyaseti kaostan çıkamıyor
        "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"
        "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"
        Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı
        Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı
        OVP'den BES düzenlemesi çıktı
        OVP'den BES düzenlemesi çıktı
        Habertürk Anasayfa