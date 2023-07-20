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        Haberler İş-Yaşam Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, iş dünyasıyla görüşecek - İş-Yaşam Haberleri

        Yılmaz, iş dünyasıyla görüşecek

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "OVP Çerçevesinde Türkiye ve İstanbul Ekonomi Gündemi" başlıklı toplantıda iş dünyasının değerlendirmeleri ve önerilerini dinleyecek

        Habertürk
        Giriş: 20.07.2023 - 15:18
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        Yılmaz, iş dünyasıyla görüşecek
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 21 Temmuz Cuma günü İstanbul’da iş dünyasının temsilcileri ile bir araya gelecek.

        Dolmabahçe Sarayı’nda düzenlenecek olan programa, MÜSİAD, TOBB, YASED, TÜSİAD, TESK, İTO, İSO, DEİK, TİSK, TİM, başta olmak üzere çok sayıda STK temsilcisi, dernek başkanı ve üyelerinin de aralarında bulunduğu pek çok iş insanı katılacak.

        “OVP Çerçevesinde Türkiye ve İstanbul Ekonomi Gündemi” başlıklı toplantıda, iş dünyasının değerlendirmeleri ve önerileri alınacak. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda yeni OVP hazırlıkları kapsamında ülkemizin cari açığını azaltıcı, ihracat ve uluslararası doğrudan yatırımını artırıcı tematik konularda iş dünyası ile sivil toplum kuruluşlarıyla istişari görüşmelerde bulunulacak.

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