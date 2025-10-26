Habertürk
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilişkin açıklama

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilişkin açıklama

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kurucusunun çağrısına uyarak kendisini feshetme kararı almış olan terör örgütünün silahlı unsurlarını ülkemizden ve sınır hattından uzaklaştırma kararı doğru yönde atılmış önemli adımlardır. Terörsüz Türkiye hedefinde bugün önemli bir eşik daha aşılmıştır." dedi.

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 21:13 Güncelleme: 26.10.2025 - 21:13
        Terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilişkin açıklama
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilişkin açıklama yaptı. Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı Vizyonu çerçevesinde MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin tarihi çağrısıyla ivme kazanan ‘Terörsüz Türkiye’ hedefinde bugün önemli bir eşik daha aşılmıştır. Kurucusunun çağrısına uyarak kendisini feshetme kararı almış olan terör örgütünün silahlı unsurlarını ülkemizden ve sınır hattından uzaklaştırma kararı doğru yönde atılmış önemli adımlardır.

        Yakından izlediğimiz bu süreçte somut adımların devam etmesi ve olabilecek en kısa zamanda tüm unsurları ile terör örgütünün tasfiyesi temel beklentimizdir. Silahın ve terörün gölgesinin kalktığı bir ortamda demokratik siyaset güç kazanacak, ekonomik kalkınma ve sosyal refah ön plana çıkacaktır. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge, ülkemizin ve komşularımızın huzuru ve refahı için şart olduğu gibi, iç cephemizi tahkim edecek, bölgemizde emperyalist tuzaklar kuranlara da güçlü bir cevap olacaktır. Birliğin, huzurun ve kardeşliğin pekiştirildiği bir ortamda, Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüz hızlanacaktır. Milli iradenin tecelligahı Gazi Meclisimizde geniş bir katılımla ve ortak akılla çalışmalarını sürdüren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, terör örgütünün tasfiyesi sürecinde ihtiyaç duyulabilecek düzenlemelerin çerçevesini belirleyecektir" ifadelerini kullandı.

