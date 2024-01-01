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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Hüseyin Murat Uysal için başsağlığı mesajı

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Hüseyin Murat Uysal için başsağlığı mesajı

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal için başsağlığı diledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2024 - 18:31 Güncelleme: 01.01.2024 - 18:31
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        Murat Uysal için taziye mesajı
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        Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabındaki mesajında, "AK Parti Balıkesir Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal kardeşimizin geçirdiği kalp krizi sonucu vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve AK Parti camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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