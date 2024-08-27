Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.748,75 %1,91
        DOLAR 34,0373 %0,04
        EURO 38,1078 %0,07
        GRAM ALTIN 2.765,30 %0,20
        FAİZ 42,16 %0,26
        GÜMÜŞ GRAM 32,91 %0,36
        BITCOIN 59.602,00 %-3,64
        GBP/TRY 45,1795 %0,05
        EUR/USD 1,1182 %-0,02
        BRENT 79,55 %-2,31
        ÇEYREK ALTIN 4.521,27 %0,20
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan GSYH artış oranlarına ilişkin paylaşım - İş-Yaşam Haberleri

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan GSYH artış oranlarına ilişkin paylaşım

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Eskiden Türkiye daha müreffehti" diye iddia edenleri uluslararası kurumların hesapladığı rakamların yalanladığını belirterek, Türkiye'nin 2003-2023 yılları arasında kişi başına düşen Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artışının yüzde 257 olduğunu ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 22:26 Güncelleme: 27.08.2024 - 22:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan GSYH artış oranlarına ilişkin paylaşım
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

        "'Eskiden Türkiye daha müreffehti' diye iddia edenleri uluslararası kurumların hesapladığı rakamlar yalanlıyor. 2003-2023 yılları arasında kişi başına düşen GSYH'nın (SAGP) artışı, Türkiye yüzde 257, Polonya yüzde 242, Rusya yüzde 161, Almanya yüzde 110, Hollanda yüzde 105, Fransa yüzde 90, İspanya yüzde 88, İngiltere yüzde 85, İtalya yüzde 72. Buna kalkınma farkını azaltma veya yakınsama (convergance) deniyor. Ülkemizin son yirmi yılda sağladığı başarının özet bir göstergesi. Siyasi istikrar içinde enflasyonla mücadelemizi başarıya ulaştırmaya, yüksek katma değerli üretimle büyümeye ve sosyal refahı artırmaya kararlıyız."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maçta müthiş heyecan!
        Maçta müthiş heyecan!
        Komşuların 'tadilat' kavgasında ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda kişi yaralandı
        Komşuların 'tadilat' kavgasında ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda kişi yaralandı
        'ABD'ye güvenmeyin'
        'ABD'ye güvenmeyin'
        Ukrayna'dan balistik füze testi
        Ukrayna'dan balistik füze testi
        Ferdi resmen Brighton'da!
        Ferdi resmen Brighton'da!
        'Hayat' Türkiye'nin Oscar adayı seçildi
        'Hayat' Türkiye'nin Oscar adayı seçildi
        27 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        27 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Avcılar'da kadına şiddet! Araya giren de yaralandı
        Avcılar'da kadına şiddet! Araya giren de yaralandı
        Tandırdaki çifte vahşetten kız kardeşi cinayeti çıktı!
        Tandırdaki çifte vahşetten kız kardeşi cinayeti çıktı!
        Bir maçtan fazlası!
        Bir maçtan fazlası!
        Gölbaşı Gölü'nde nilüfer istilası: "Ne balık ne kuş kaldı"
        Gölbaşı Gölü'nde nilüfer istilası: "Ne balık ne kuş kaldı"
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Boşanma nedeni ortaya çıktı
        Boşanma nedeni ortaya çıktı
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Sahalardan uzak aşka yakın
        1 günde hem 14 milyar dolar hem de 'en zengin' unvanını kaybetti
        1 günde hem 14 milyar dolar hem de 'en zengin' unvanını kaybetti
        Saçların grileşmesini önlemenin şaşırtan yolları!
        Saçların grileşmesini önlemenin şaşırtan yolları!
        Alman ekonomisine dev etki
        Alman ekonomisine dev etki
        Kuaförlere 'pazar' muafiyeti
        Kuaförlere 'pazar' muafiyeti
        Görkemli kutlama
        Görkemli kutlama
        Habertürk Anasayfa