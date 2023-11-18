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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyonla mücadele mesajı - İş-Yaşam Haberleri

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyonla mücadele mesajı

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonla mücadelede kararlı adımlar atılırken, istihdamın arttığını ve işsizlik oranının gerilemeye devam ettiğini belirterek, "Önümüzdeki dönemde daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye için işsizlikle mücadeledeki kararlılığımızı ve istihdam dostu politikalar izlemeyi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 01:37 Güncelleme: 18.11.2023 - 01:37
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyonla mücadele mesajı
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, enflasyonla mücadele konusunda kararlı adımların atıldığı bu dönemde, Türkiye ekonomisi istihdam oluşturma kabiliyetini güçlü bir şekilde sürdürürken, genç istihdam da dahil olmak üzere istihdamın arttığını ve işsizlik oranlarının gerilemeye devam ettiğini kaydetti.

        Bu yılın temmuz-eylülü kapsayan 3. çeyreğinde, istihdam edilenlerin sayısının bir önceki çeyreğe göre 124 bin kişi artarak 31 milyon 724 bine yükseldiğini bildiren Yılmaz, "15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı da bir önceki çeyreğe göre 0,7 puan azalarak yüzde 17,1'e geriledi. İşsizlik oranı ise 0,5 puanlık azalışla yüzde 9,2 seviyesine indi. Önümüzdeki dönemde daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye için işsizlikle mücadeledeki kararlılığımızı ve istihdam dostu politikalar izlemeyi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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