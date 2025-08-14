Habertürk
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan ekonomi değerlendirmesi - İş-Yaşam Haberleri

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan ekonomi değerlendirmesi

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisinde finansal istikrar ve dezenflasyon sürecindeki olumlu gelişmeleri değerlendirdi. Yılmaz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan brüt rezerv verilerine dikkat çekerek, ülke ekonomisinin güçlendiğini vurguladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2025 - 22:30 Güncelleme: 14.08.2025 - 22:30
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan ekonomi değerlendirmesi
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TCMB verilerine göre brüt rezervler 8 Ağustos haftasında 174,4 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesinde. Yükselen uluslararası rezervler; ülke risk priminin düşmesi, finansal istikrar ve dezenflasyon süreci bakımından olumlu etkilerde bulunmaktadır.

        Öngörülen düzeyin altında seyreden cari açık ile dış finansman ihtiyacı azalırken, risk primindeki gerilemeyle dış finansmanın maliyeti düşmektedir. Teknik analizler yıl sonunda enflasyon oranının Merkez Bankası’nın tahmin aralığında (yüzde 25-29) gerçekleşeceğini göstermektedir. Sağlanan gelişmelerin beklentilere daha fazla yansıması ile dezenflasyon süreci güç kazanacaktır. Finansal istikrarın güçlendiği, enflasyon oranında düşüşün devam ettiği bir ortamda; sürdürülebilir büyüme ve sosyal refahı artırma hedefleri doğrultusunda çalışmalarımızı kararlı ve koordineli bir şekilde sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

